Hatalmasat megy az a videó, melyben Szolnok ikonikus épületei tűnnek fel – felismeri őket?
Egy ismert tartalomgyártó saját szemszögéből mutatta be Szolnokot. Felkapott videójában a város ikonikus épületei tűntek fel, melyek bizony évtizedek óta hozzátartoznak Szolnok városképéhez. Mindegyiket felismeri?
Bár sokan nap mint nap közlekednek a vármegyeszékhelyen, a helyi ikonikus épületek sokszor már annyira természetesen magasodnak Szolnok különböző pontjain, hogy különleges jegyeik fel sem tűnnek. A város több brutalista stílusú építménynek is otthont ad – egyesek nem kedvelik ezt az irányzatot, mások viszont megtalálják a szépséget a szögletes formákban, az előző rendszert idéző városi hangulatban is. A videót készítő TikTok-tartalomgyártó, Horváth Endre is ez utóbbi csoportba tartozik – ő nem csupán dokumentálta ezeket az épületeket, hanem nosztalgikus, mégis friss szemlélettel mutatta be Szolnok épített örökségét. Felvételein megjelenik a Pelikán Hotel, a 24 emeletes toronyház, valamint más, kevésbé ismert helyszínek is.
Fókuszban Szolnok ikonikus épületei
Horváth Endre – vagy ahogyan sokan ismerhetik, „A Város és én” nevű TikTok-fiók tulajdonosa – rendszeresen tart tematikus napokat, melyek alapján videóit is készíti. Már régóta tervezte, hogy egy sajátos, kelet-európai hangulatot idéző videót készít, ezért legutóbbi felvételében Szolnok brutalista épületeit mutatta be követőinek.
– Szolnokról már több videóm is készült, és mivel itt több ilyen jellegű épület található, ideális helyszínnek tűnt a tematikus naphoz – mesélte Endre, amikor arról kérdeztük, miért pont Szolnokra esett választása.
Több ikonikus helyszínre is ellátogatott
A tartalomgyártó számos épületet megörökített, például a Pelikán Hotel épületét, a Vízügyi székházat, a Várkonyi téri toronyházat, a vásárcsarnokot és néhány kocsmát is. Ami a legjobban elragadtatta, az a vasútállomásnál magasodó 24 emeletes toronyház.
– Ami nagyon látványos, az a 24 emeletes épület. Szerintem mindenféleképpen nagyon grandiózus, mert megmarad az ember emlékezetében, ha látja – emelte ki.
Endre számára a Pláza mellett található egyik kisebb kocsma is nagyon hangulatosnak bizonyult. Elmondása szerint az egység árai is a múltat idézik, a hangulat pedig kifejezetten barátságos volt. Úgy látta, hogy a vendégek ismerik egymást, és egy családias légkör uralkodott a presszóban.
– Ez tetszik egyébként ebben a városban is, hogy azért azt látom, hogy itt ismerik egymást az emberek, és részesei egymás életének – részletezte a tartalomgyártó.
Szereti a várost, kétpólusúnak tartja
Endrét kedves emlékek kötik Szolnokhoz – mint kiderült, gimnazista éveit is a városban töltötte. Egy ideig most itt is él, így több videó is várható tőle a vármegyeszékhelyről.
– Én szeretem a várost, szerintem nagyon kétpólusú. Van egy nagyon szép, nagyon természetközeli része, amit imádok, illetve van ez a picit szögletesebb, picit talán brutalistább része, aminek egyébként szintén megvan a maga hangulata... – fejtette ki.
