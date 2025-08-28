Lakásfoglaló jelent meg az utcában, a szomszédok segítséget kértek

Hatalmas szemétkupac áll a Sashalmi út egyik, korábban nem lakott épületének udvarán, ahová - úgy tudjuk - illegális házfoglaló költözött be hónapokkal ezelőtt. A hungarocell táblák épp utat próbálnak törni maguknak a kerítésen át, míg a tárva-nyitva álló kapun keresztül jól látható, hogy mekkora mennyiségű hulladék halmozódott fel odabenn. A lakókat aggasztja a jelenség, tartanak a lehetséges következményektől.

A feltételezhetően illegális házfoglaló teljesen teleszemetelte a Sashalmi úti ingatlan udvarát.

Fotó: Nagy Balázs

Illegális házfoglaló lakhatja az ingatlant

Mint az egyik szomszédtól megtudtuk, a bosszantó állapot közel négy hónapja áll fenn, amióta egy illető beköltözött a korábban üresen álló házba. A hírportálunknak nyilatkozó férfi elmondta, hogy tudomása szerint a ház nem a szóban forgó személyé, csupán önkényesen "odacuccolt" - aztán elkezdett gyarapodni a szemét.

Reggel elmentem dolgozni, akkor például még azok a hungarocellek nem voltak ott. Mire hazaértem, már ott voltak. Attól tartunk, hogy ha majd felszólítják, hogy takarítsa el a szemetet, majd oda hátra hordja és meggyújtja. Nemrég volt itt tűzeset, sok kár keletkezett, nagyon nem szeretnénk, ha megismétlődne.

Ráadásul az illetőt többször látták már az éjszaka közepén is az utcán „szédelegni”, volt, hogy egy husánggal a kezében „téblábolt”, vagy éppen hangoskodással zavarta az ott élők nyugalmát.

A panasszal élő lakó elmondása szerint már jelezte a problémát a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felé, de nem kapott visszajelzést.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Hviszt Sándort a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét is, aki kérdésünkre elmondta, hogy az ügyben már értesítette a szolnoki Polgármesteri Hivatalt, hogy segítsen a helyzet megoldásában, mert erre nekik, mint nemzetiségi önkormányzat sajnos nincs hatáskörük. A hír közben eljutott a körzet önkormányzati képviselőjéhez, Molnár Ivánhoz is, akitől az alábbi tájékoztatást kaptuk:

Korábban nem kaptam bejelentést az üggyel kapcsolatban, de most, hogy eljutott hozzám a hír, természetesen megtesszük a szükséges lépéseket és elindítjuk a folyamatot, hogy a problémát mielőbb orvosoljuk.

A fenti eset nem egyedülálló, a város más körzetében is előfordult hasonló probléma: nemrég a Tallinn városrészben kellett intézkednie Ádám Csabának, a helyi önkormányzati képviselőnek, mert egy üresen álló házat teleszemeteltek alkalmi lakói. Az eset nyilvánosságra kerülése sokat lendített a helyzet megoldásán – miután a városi televízió és portálunk is beszámolt a jelenségről, hamar meglett az ingatlan gazdája, aki végül eltakarította a szemetet.