3 órája
Furcsa anyagot találtak a helyszínen a lakók, amikor a hatalmas rakterű fehér furgon elhajtott
Megáll egy fehér terherautó, kiszállnak belőle, jönnek-mennek a jármű környékén, majd elhajtanak. Kiderült, a járműben ülők szemetet vittek egy szolnoki szelektív gyűjtőbe. Csakhogy nem odaillő hulladékot. Pechjükre kamera rögzítette az illegális szemétlerakásukat.
Illegális szemétlerakást rögzített egy köztéri kamera a minap Szolnokon. A szolgáltató azonnal lépett az ügyben.
Figyelemfelhívó videót tett közzé a minap a NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok a társaság közösségi oldalán. A felvételen látható, hogy egy zárt terű teherautó érkezik egy szelektív gyűjtőszigethez. Az autóból kiszállók pakolni kezdenek, a videó tanúsága szerint közel tíz percen keresztül tesznek-vesznek az autó és a szemétgyűjtők körül. Végül, mint akik jól végezték dolgukat, visszaülnek az autóba és elhajtanak.
A szemetet a gyűjtőedény mellé pakolták le
Ebben tulajdonképpen nincs semmi különös és kivetnivaló, de a szóban forgó esettel kapcsolatban mégis kiderült, hogy nagyon is elítélendő az autóval érkezők cselekedete. A szemetet nem a gyűjtőedényekbe rakták, hanem azok mögé. A hulladék ugyanis nem odavaló volt, ami a közösségi oldalon látható videón is jól látszik: meglehetősen sokféle holmit tartalmazott a kupac.
– Az eset Szolnokon a Bajcsy-Zsilinszky úton a kék erkélyes társasház mögötti szelektív gyűjtőnél történt – tudtuk meg az NHSZ Szolnok illetékeseitől.
A társaság, ahogy azt a videó melletti bejegyzésben is írták: megtette a feljelentést.
Félmilliós bírság is járhat illegális szemétlerakásért
– Összetételtől függően akár ötszázezer forint bírságra is számíthat, aki illegálisan helyez el hulladékot közterületen – tették hozzá a témával kapcsolatban.
A szolgáltató illetékesei végül kiemelték: a megszokottnál több hulladék a hulladékudvarban idegeskedés nélkül, törvényesen és szinte ingyen leadható.
Állítólag másnap visszamentek és felszedték
A bejegyzéshez egyébként nagyon sok hozzászólás érkezett.
– Kaptak bírságot. Majd másnap visszajöttek és minden szemetet elvittek, feltakarítottak – írta egy kommentelő. Ha ez igaz, már megérte...