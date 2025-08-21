Furcsa anyagot találtak a helyszínen a lakók, amikor a hatalmas rakterű fehér furgon elhajtott

Illegális szemétlerakást rögzített egy köztéri kamera a minap Szolnokon. A szolgáltató azonnal lépett az ügyben.

Illegális szemétlerakás Szolnokon: videó rögzítette az esetet, a szolgáltató feljelentést tett

Forrás:NHSZ

Figyelemfelhívó videót tett közzé a minap a NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok a társaság közösségi oldalán. A felvételen látható, hogy egy zárt terű teherautó érkezik egy szelektív gyűjtőszigethez. Az autóból kiszállók pakolni kezdenek, a videó tanúsága szerint közel tíz percen keresztül tesznek-vesznek az autó és a szemétgyűjtők körül. Végül, mint akik jól végezték dolgukat, visszaülnek az autóba és elhajtanak.

A szemetet a gyűjtőedény mellé pakolták le

Ebben tulajdonképpen nincs semmi különös és kivetnivaló, de a szóban forgó esettel kapcsolatban mégis kiderült, hogy nagyon is elítélendő az autóval érkezők cselekedete. A szemetet nem a gyűjtőedényekbe rakták, hanem azok mögé. A hulladék ugyanis nem odavaló volt, ami a közösségi oldalon látható videón is jól látszik: meglehetősen sokféle holmit tartalmazott a kupac.

– Az eset Szolnokon a Bajcsy-Zsilinszky úton a kék erkélyes társasház mögötti szelektív gyűjtőnél történt – tudtuk meg az NHSZ Szolnok illetékeseitől.

A társaság, ahogy azt a videó melletti bejegyzésben is írták: megtette a feljelentést.

Félmilliós bírság is járhat illegális szemétlerakásért

– Összetételtől függően akár ötszázezer forint bírságra is számíthat, aki illegálisan helyez el hulladékot közterületen – tették hozzá a témával kapcsolatban.

A szolgáltató illetékesei végül kiemelték: a megszokottnál több hulladék a hulladékudvarban idegeskedés nélkül, törvényesen és szinte ingyen leadható.

Állítólag másnap visszamentek és felszedték

A bejegyzéshez egyébként nagyon sok hozzászólás érkezett.

– Kaptak bírságot. Majd másnap visszajöttek és minden szemetet elvittek, feltakarítottak – írta egy kommentelő. Ha ez igaz, már megérte...