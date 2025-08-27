1 órája
A rejtélyes szeméthalom közepén hevert a bizonyíték, erre mindene rámegy valakinek
Valami egészen megdöbbentő dologra bukkantak a minap Szolnok peremén. Első ránézésre egy óriási szeméthegynek tűnt, kiderült azonban, hogy ez az illegális szemétlerakó sokkal többet rejt, mint puszta hulladékot...
Újabb hatalmas illegális szemétlerakót találtak Szolnok déli peremén, egy félreeső területen. A látvány sokkoló: szétbontott autóroncs, kidobott fotelek, ablakkeretek és háztartási eszközök hevernek egymás hegyén-hátán. Ami azonban igazán megdöbbentő, hogy a szemétkupac között személyes iratok, névre szóló dobozok és dokumentumok is előkerültek.
– Sajnos nem egyedi esetről van szó, és nem először fordul elő ezen a területen. A mostani esetet három napja jelezték. Alaposabban megvizsgálva a halmot személyes anyagokat is találtunk. Ezek alapján valószínűsíthetően jó eséllyel beazonosítható lesz az elkövető. A kamera is segítheti a felderítést, a jogi lépések megtétele már folyamatban van – mondta el hírportálunknak Buzsáki Barnabás, a Déli Városrész Fejlesztéséért Egyesület elnöke, aki a hatóságokhoz fordult az ügyben.
Nem új keletű a probléma az illegális szemétlerakó
A környékiek szerint ez a városrész régóta „fertőzött” illegális szemétkupacokkal. A mostani lerakat különösen nagy: családoktól származó hulladékot, régi bútorokat és szétdobált autóalkatrészeket is találtak a helyszínen. A kidobott iratok pedig egyértelműen bizonyítják, hogy a szemét nem „gazdátlan”, hanem valaki tudatosan és szándékosan szabadulhatott meg tőle a törvény kijátszásával.
Nem lesz olcsó: szigorú büntetés vár a szemetelőkre
Az illegális szemétlerakás nem olcsó mulatság. Alsó hangon is több tízezer forintos bírság jár érte, de az új kormányrendelet értelmében akár félmillió forintos büntetést is kiszabhatnak az elkövetőkre. A hatóságok eddig is küzdöttek a város peremén kialakult helyzettel, de most jóval erősebb eszközökkel léphetnek fel.
A hulladékudvarok megoldást nyújta(ná)nak
Miközben egyesek illegálisan szabadulnak meg a szeméttől, a szolnoki lakosok számára adott a lehetőség a szabályos elhelyezésre. A szolnoki hulladékudvarokban bárki leadhatja a háztartásban keletkező, szelektíven gyűjtött hulladékot. Így nemcsak pénzbírságtól kíméli meg magát, de a környezetet is óvja. A pontos feltételekről és nyitva tartásról az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. internetes oldalán található részletes tájékoztatás. Ráadásul egy ilyen illegális lerakat környezeti kára is jelentős: a talajba szivárgó olaj, a széthordott hulladék és a közegészségügyi kockázatok mind-mind a lakók életminőségét rontják. Bár a közterület-felügyelet intézkedett, és megkezdték a szemét elszállítását, a probléma megoldását hosszú távon valószínűleg nem nem a takarítás, hanem a szemléletváltás oldhatná meg.
– A szemetet valaki idehozta, és most másnak kell elvinni. Ez igazságtalan. Ha mindenki a kijelölt helyen adná le, tisztább városban élhetnénk – fogalmazott egy helybéli lakos.
Illegális szemétlerakóhely SzolnokonFotók: Nagy Balázs