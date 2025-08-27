A rejtélyes szeméthalom közepén hevert a bizonyíték, erre mindene rámegy valakinek

Újabb hatalmas illegális szemétlerakót találtak Szolnok déli peremén, egy félreeső területen. A látvány sokkoló: szétbontott autóroncs, kidobott fotelek, ablakkeretek és háztartási eszközök hevernek egymás hegyén-hátán. Ami azonban igazán megdöbbentő, hogy a szemétkupac között személyes iratok, névre szóló dobozok és dokumentumok is előkerültek.

Fotó: Nagy Balázs

– Sajnos nem egyedi esetről van szó, és nem először fordul elő ezen a területen. A mostani esetet három napja jelezték. Alaposabban megvizsgálva a halmot személyes anyagokat is találtunk. Ezek alapján valószínűsíthetően jó eséllyel beazonosítható lesz az elkövető. A kamera is segítheti a felderítést, a jogi lépések megtétele már folyamatban van – mondta el hírportálunknak Buzsáki Barnabás, a Déli Városrész Fejlesztéséért Egyesület elnöke, aki a hatóságokhoz fordult az ügyben.

Nem új keletű a probléma az illegális szemétlerakó

A környékiek szerint ez a városrész régóta „fertőzött” illegális szemétkupacokkal. A mostani lerakat különösen nagy: családoktól származó hulladékot, régi bútorokat és szétdobált autóalkatrészeket is találtak a helyszínen. A kidobott iratok pedig egyértelműen bizonyítják, hogy a szemét nem „gazdátlan”, hanem valaki tudatosan és szándékosan szabadulhatott meg tőle a törvény kijátszásával.

Nem lesz olcsó: szigorú büntetés vár a szemetelőkre

Az illegális szemétlerakás nem olcsó mulatság. Alsó hangon is több tízezer forintos bírság jár érte, de az új kormányrendelet értelmében akár félmillió forintos büntetést is kiszabhatnak az elkövetőkre. A hatóságok eddig is küzdöttek a város peremén kialakult helyzettel, de most jóval erősebb eszközökkel léphetnek fel.

Fotó: Nagy Balázs

A hulladékudvarok megoldást nyújta(ná)nak

Miközben egyesek illegálisan szabadulnak meg a szeméttől, a szolnoki lakosok számára adott a lehetőség a szabályos elhelyezésre. A szolnoki hulladékudvarokban bárki leadhatja a háztartásban keletkező, szelektíven gyűjtött hulladékot. Így nemcsak pénzbírságtól kíméli meg magát, de a környezetet is óvja. A pontos feltételekről és nyitva tartásról az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. internetes oldalán található részletes tájékoztatás. Ráadásul egy ilyen illegális lerakat környezeti kára is jelentős: a talajba szivárgó olaj, a széthordott hulladék és a közegészségügyi kockázatok mind-mind a lakók életminőségét rontják. Bár a közterület-felügyelet intézkedett, és megkezdték a szemét elszállítását, a probléma megoldását hosszú távon valószínűleg nem nem a takarítás, hanem a szemléletváltás oldhatná meg.