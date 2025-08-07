Csúcsra pörgött a kereslet, ezért böngészik sokan az ingatlanhirdetéseket a Jászkunságban

Júliusban meglehetősen élénk volt az ingatlanpiac. A keresletélénkülés hátterében az Otthon Start Program, az albérletszezon indulása, valamint az éledező kereslet miatti eladói aktivitás áll. Ez derül ki a kimutatásokból. Cikkünkben arról is írunk, hogy alakul a helyzet a Jászkunságban.

Felbolydult az ingatlanpiac, de mi az oka?

Magyarország piacvezető ingatlanhirdetési portálja szerint a kereslet növekedése nem kizárólag az elsőlakás-vásárlók érdeklődéseinek köszönhető, melynek hátterében a fix 3 százalékos hitelprogram bejelentése áll.

– A várható élénkülés miatt azok a vevők is aktivizálták magukat, akik korábban tervezték a piacra lépést, de eddig kivártak. Ezek a vásárlók most igyekeznek a várható keresleti hullám előtt megtalálni következő otthonukat. Az eladó lakások piacán tapasztalt keresletélénkülés másik közvetett oka az albérletpiaci változásokban keresendő. A szülők egy része ugyanis az egyetemvárosokban a bérlés helyett a vásárlás irányába mozdult – számolt be a tapasztalatokról Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Jászkunságban is élénkült a kereslet

A szakember arról is szólt, mely térségekben tapasztalható leginkább növekedés.

– A kereslet élénkülése leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt érezhető havi szinten, ahol 39 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma. Győr-Moson-Sopronban 37, Pest és Vas vármegyékben pedig egyaránt 36 százalékos növekedés történt az előző hónaphoz képest – közölte.

Balogh László hozzátette: havi összevetésben minden vármegyében nőtt a kereslet. Még a legkisebb növekedést elkönyvelő

Tolna,

Somogy

és Jász-Nagykun-Szolnok

vármegyékben is 14-17 százalékkal erősödött a kereslet.

Élénkül az ingatlanpiac: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben 14 százalékkal erősödött a kereslet

A kínálat is bővült, egyre több az eladó ingatlan

Az eladási szándék növekedésére, a kínálat bővülése is rávilágít.

Sok eladó most, az Otthon Start Program szeptemberi indulásával lát reális esélyt a továbbköltözésre. Ha az elsőlakás-vásárlók megveszik az otthonukat, ők maguk is könnyebben tudnak továbblépni. Az adásvételi láncolatokkal így azok is jól járhatnak, akik beragadtak a meglévő otthonukba, tervezték a továbbköltözést, de az idei év közepére kifulladó kereslet miatt eddig nem találtak vevőt az otthonukra megfelelő áron – tette hozzá a portál szakértője.