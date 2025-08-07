2 órája
Csúcsra pörgött a kereslet, ezért böngészik sokan az ingatlanhirdetéseket a Jászkunságban
Trendfordulóra lehet számítani és a következő hónapokban is erősödés várható a lakáspiacon. Az elmúlt hetekben hihetetlen mértékben élénkült a kereslet, ezzel együtt a kínálat is bővül. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is nagyon sokan keresnek most ingatlant. Lássuk, hogy alakul az ingatlanpiac!
Júliusban meglehetősen élénk volt az ingatlanpiac. A keresletélénkülés hátterében az Otthon Start Program, az albérletszezon indulása, valamint az éledező kereslet miatti eladói aktivitás áll. Ez derül ki a kimutatásokból. Cikkünkben arról is írunk, hogy alakul a helyzet a Jászkunságban.
Felbolydult az ingatlanpiac, de mi az oka?
Magyarország piacvezető ingatlanhirdetési portálja szerint a kereslet növekedése nem kizárólag az elsőlakás-vásárlók érdeklődéseinek köszönhető, melynek hátterében a fix 3 százalékos hitelprogram bejelentése áll.
– A várható élénkülés miatt azok a vevők is aktivizálták magukat, akik korábban tervezték a piacra lépést, de eddig kivártak. Ezek a vásárlók most igyekeznek a várható keresleti hullám előtt megtalálni következő otthonukat. Az eladó lakások piacán tapasztalt keresletélénkülés másik közvetett oka az albérletpiaci változásokban keresendő. A szülők egy része ugyanis az egyetemvárosokban a bérlés helyett a vásárlás irányába mozdult – számolt be a tapasztalatokról Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A Jászkunságban is élénkült a kereslet
A szakember arról is szólt, mely térségekben tapasztalható leginkább növekedés.
– A kereslet élénkülése leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt érezhető havi szinten, ahol 39 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma. Győr-Moson-Sopronban 37, Pest és Vas vármegyékben pedig egyaránt 36 százalékos növekedés történt az előző hónaphoz képest – közölte.
Balogh László hozzátette: havi összevetésben minden vármegyében nőtt a kereslet. Még a legkisebb növekedést elkönyvelő
- Tolna,
- Somogy
- és Jász-Nagykun-Szolnok
vármegyékben is 14-17 százalékkal erősödött a kereslet.
A kínálat is bővült, egyre több az eladó ingatlan
Az eladási szándék növekedésére, a kínálat bővülése is rávilágít.
Sok eladó most, az Otthon Start Program szeptemberi indulásával lát reális esélyt a továbbköltözésre. Ha az elsőlakás-vásárlók megveszik az otthonukat, ők maguk is könnyebben tudnak továbblépni. Az adásvételi láncolatokkal így azok is jól járhatnak, akik beragadtak a meglévő otthonukba, tervezték a továbbköltözést, de az idei év közepére kifulladó kereslet miatt eddig nem találtak vevőt az otthonukra megfelelő áron – tette hozzá a portál szakértője.
Albérlet helyett saját lakásba megy az egyetemista
Az Otthon Start Program bejelentése közvetett módon albérletpiacról kiindulva is élénkítette az eladó lakások iránti keresletet. Míg a vidéki egyetemvárosokban – például Szegeden, Pécsett vagy Debrecenben – a kiadó lakások iránti kereslet 25-30 százalékkal nőtt a ponthatárok kihirdetését követően, addig Budapesten gyakorlatilag elmaradt a szezonra jellemző kiugrás.
Ennek oka, hogy a fővárosban sok szülő a program nyújtotta lehetőség miatt a bérlés helyett inkább a vásárlást veszi fontolóra, mivel a legnagyobb egyetemvárosokban a havi hiteltörlesztő akár olcsóbbá is válhat a fizetendő bérleti díjaknál.
Gyorsan új tulajdonosuk lehet a lakásoknak
Az Ingatlan.com előrejelzését ismertetve Balogh László szakértő rámutatott: a kínálat augusztusban tovább bővülhet, szeptembertől pedig – a fix 3 százalékos hitel miatt fokozódó kereslet hatására – a frissen megjelenő hirdetések gyorsabban találnak vevőre.
Otthon Start Program: a városokban a garzonok, vidéken a családi házak miatt égnek a vonalak
