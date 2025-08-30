Szeptembertől sokkal többen jutnak ingyen jogsihoz, rengeteg embert érint a változás

augusztus 30., szombat

Szeptembertől az állam állja a középiskolások jogosítványszerzésének költségeit. Az ingyenes jogosítvány lehetőségét nemcsak a végzős diákok, hanem minden megfelelő életkorú középiskolás igénybe veheti a következő tanévtől. A változás több ezer tanuló számára nyithatja meg az utat a vezetői engedély könnyebb megszerzéséhez.

Nyitrai Fanni

Mint ahogyan arról hírportálunk márciusban tájékoztatta az olvasókat, Szolnokon indult az országban elsőként az a kormányzati program, melyben a végzős középiskolások térítésmentesen szerezhettek jogosítványt a Magyar Honvédség közreműködésével. A cél, hogy minden érettségi előtt álló fiatal anyagi akadályok nélkül, egy megbízható rendszer keretei között szerezhesse meg a közlekedési alapismeretek gyakorlati tudását. A Magyar Közlöny alapján az ingyenes jogosítványt szeptember elsejétől már nemcsak a végzős fiatalok vehetik igénybe.

A tizenhat év betöltésével már igénybe vehető az ingyenes jogosítvány.
Nemcsak a végzősöknek jár az ingyenes jogosítvány
Forrás:  Illusztráció / Fotó: Csapó Balázs

Az ingyenes jogosítvány kísérleti rendszere

A kísérleti programban tizenhárom szolnoki középiskola vett részt, amelyek 2024 novemberében együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Honvédség Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezredével. Ennek köszönhetően a tanulók a KRÉTA rendszeren keresztül kapcsolódhattak be az elméleti képzésbe, míg a gyakorlati oktatást a honvédség szakoktatói biztosították és vezették.

A diákok először a vármegyei székhely katonai repülőterén kialakított rutinpályán próbálhatták ki a vezetést, majd ezt követően az országúti forgalomban is tapasztalatot szerezhettek. A program 30 járművel és 22 oktatóval indult, a résztvevő fiatalok pedig összesen 30 vezetési órát és egy díjmentes vizsgaórát kaptak térítésmentesen.

Ezentúl már nem kell megvárni a végzős évet

Az idei tanévtől már nem kizárólag a végzős diákok vehetnek részt a programban, mivel a Magyar Közlönyben megjelent módosítás szerint a jogszabályban a „középiskola utolsó évfolyamán” kifejezést a „középiskolában” váltotta fel. Ennek fényében, aki betöltötte a törvényben meghatározott életkort – a 16 és fél esztendőt –, az a KRÉTA elektronikus naplón keresztül jelentkezhet az iskolai KRESZ vizsgára. 

 

