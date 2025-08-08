„Sürgősen pénz kell a műtétre, csak hozzád fordulhatok, szerelmem!” – mutatjuk, hol a csapda!

Romantikus csalás – lehetne akár egy vígjáték címe is, de sajnos a valóságban ezek az esetek inkább komoly drámát jelentenek az áldozatok számára, mintsem könnyed nevetgélést. Vojter-Szabó Zita, a Jász-Nagykun-Szolnoki Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője hasznos tanácsokat adott, hogyan kerüljük el, hogy az internetes csalás áldozatává váljunk, illetve mitévők legyünk, ha már csapdába kerültünk...

Az internetes csalás egyik formája a romantikus csalás, ami többnyire középkorú, vagy idősebb nőket érint. A szélhámos kedvességgel, figyelmességgel árasztja el áldozatait, aztán ha megszilárdul a bizalom, jönnek a piszkos anyagiak

Fotó: Illusztráció / Forrás: Freepik.com

Az internetes csalás „romantikus verziója”: ők vannak a legnagyobb veszélyben

Bár a szerelem kortalan, azért a rendőrségi statisztikák mégis azt mutatják, hogy ez a fajta online csalás leginkább az X-generáció tagjait (1965 és 1980 között születettek), vagy az idősebbeket érinti.

Legyünk nagyon óvatosak az internetes ismerkedéssel és most itt nem a randi oldalakra gondolok, hanem kifejezetten a Facebook-ra.

– figyelmeztet Vojter-Szabó Zita, hozzátéve, hogy azért ezt a közösségi oldalt emeli ki, mert a fiatalabb generáció már más platformokat részesít előnyben, és az ilyen „lehúzós” ismerkedésre specializálódott személyek célközönsége az idősebb korosztály.

Többnyire nőket érint a dolog, vagy legalábbis ők szoktak jellemzően a rendőrséghez fordulni. Ennek ellenére a férfiak is erősen érintettek, de bennük valószínűleg nagyobb a szégyenérzet egy ilyen esetben, és ezért kerül kevesebb ilyen ügy a látóterünkbe.

Mi a romantikus csalók módszere?

A módszer felettébb egyszerű: a csalók a nyilvánosan elérhető bejegyzések alapján monitorozzák, hogy ki magányos, ki rosszkedvű, ki az aki épp a szerelmet keresi, vagy válófélben van, vagy akár azt is, hogy ki az, aki láthatóan tehetős is annyira, hogy érdemes legyen vele foglalkozni.

Ilyenkor ráírnak az illetőre, barátságosak, megértőek, sokat kérdeznek, érdeklődnek. Saját magukra többnyire jó anyagi helyzetben lévő, külföldön élő, független személyként adják el, hogy fel se merüljön a gyanú, hogy pénzt akarnának.

Addig manipulálják az érzelmeket, míg kialakul egy gyengéd szál, megszilárdul a bizalom – és akkor jön a feketeleves. Az illető egyszer csak „bajba kerül és pénzre van szüksége”.