2 órája
„Sürgősen pénz kell a műtétre, csak hozzád fordulhatok, szerelmem!” – mutatjuk, hol a csapda!
„Óriási bajba kerültem, csak hozzád fordulhatok, kedvesem!” „Súlyosan megbetegedtem, sürgősen kell pénz a műtétre, ugye tudsz segíteni, szerelmem?” Továbbra is megállíthatatlanul terjed az internetes csalás egyik veszélyes formája, a „romantikus” csalás. Ez az, amikor a szélhámos gyengéd érzelmeket színlel az áldozat iránt, majd egyszer csak pénzt kér, majd amikor megkapja, azonnal eltűnik. Ön felismeri ezeket a piszkos módszereket?
Romantikus csalás – lehetne akár egy vígjáték címe is, de sajnos a valóságban ezek az esetek inkább komoly drámát jelentenek az áldozatok számára, mintsem könnyed nevetgélést. Vojter-Szabó Zita, a Jász-Nagykun-Szolnoki Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője hasznos tanácsokat adott, hogyan kerüljük el, hogy az internetes csalás áldozatává váljunk, illetve mitévők legyünk, ha már csapdába kerültünk...
Az internetes csalás „romantikus verziója”: ők vannak a legnagyobb veszélyben
Bár a szerelem kortalan, azért a rendőrségi statisztikák mégis azt mutatják, hogy ez a fajta online csalás leginkább az X-generáció tagjait (1965 és 1980 között születettek), vagy az idősebbeket érinti.
Legyünk nagyon óvatosak az internetes ismerkedéssel és most itt nem a randi oldalakra gondolok, hanem kifejezetten a Facebook-ra.
– figyelmeztet Vojter-Szabó Zita, hozzátéve, hogy azért ezt a közösségi oldalt emeli ki, mert a fiatalabb generáció már más platformokat részesít előnyben, és az ilyen „lehúzós” ismerkedésre specializálódott személyek célközönsége az idősebb korosztály.
Többnyire nőket érint a dolog, vagy legalábbis ők szoktak jellemzően a rendőrséghez fordulni. Ennek ellenére a férfiak is erősen érintettek, de bennük valószínűleg nagyobb a szégyenérzet egy ilyen esetben, és ezért kerül kevesebb ilyen ügy a látóterünkbe.
Mi a romantikus csalók módszere?
A módszer felettébb egyszerű: a csalók a nyilvánosan elérhető bejegyzések alapján monitorozzák, hogy ki magányos, ki rosszkedvű, ki az aki épp a szerelmet keresi, vagy válófélben van, vagy akár azt is, hogy ki az, aki láthatóan tehetős is annyira, hogy érdemes legyen vele foglalkozni.
Ilyenkor ráírnak az illetőre, barátságosak, megértőek, sokat kérdeznek, érdeklődnek. Saját magukra többnyire jó anyagi helyzetben lévő, külföldön élő, független személyként adják el, hogy fel se merüljön a gyanú, hogy pénzt akarnának.
Addig manipulálják az érzelmeket, míg kialakul egy gyengéd szál, megszilárdul a bizalom – és akkor jön a feketeleves. Az illető egyszer csak „bajba kerül és pénzre van szüksége”.
Gyanús mondatok, amiből tudhatja, hogy csalóval van dolga
Bármennyire is szimpatikus az illető, ha az alábbi mondatok vagy különböző változatuk valamelyike elhangzik, sajnos valószínű, hogy csalóval van dolgunk:
- Csak kölcsönkérem, természetesen visszafizetem, amint tudom.
- Külföldön szolgálok (katonaként/orvosként/olajmérnökként), nem férek hozzá a pénzemhez.
- A gyerekem / anyám / én súlyosan megbetegedtem, sürgősen kell pénz a műtétre.
- Már vettem jegyet, hogy találkozzunk, de elakadtam a reptéren/adónem fizetése miatt/vízumproblémám van.
- A bankszámlámat zárolták / letiltották, és nem férek hozzá a pénzemhez.
- Óriási bajba kerültem, csak hozzád fordulhatok
- Küldtem neked egy csomagot értékes dolgokkal, de a vámnál elakadt, fizetni kell érte.
Ha a fentiekhez hasonló mondat elhangzik és ráadásul az illető vonakodik saját magát élőben is bemutatni – például egy videóbeszélgetés formájában „találkozni” – akkor mindenképp kapcsoljon be a vészcsengő és váltsunk át gyanakvó módba!
Mit tegyünk, ha már rászedtek bennünket?
Ha felismertük, hogy baj van, ne habozzunk segítséget kérni: a legfontosabb az internetes csalás bejelentése! A rendőrség annál hatékonyabb a felderítésben, minél forróbb nyomon tud elindulni. Még így is nehéz ilyen esetekben visszaszerezni a már elutalt pénzt, de minél többet vár az áldozat, annál kevesebb az esély bármilyen eredményre.
A legjobb megoldás a megelőzés
Mivel az ilyen ügyek felderítése időigényes és egyáltalán nem egyszerű, a legjobb, ha megelőzzük a bajt.
A rendőrnő felhívja a figyelmet arra, ha valaki aktívan oszt meg magáról sok dolgot a közösségi oldalán, és a biztonsági beállításai is megengedik, hogy azokat bárki lássa, szinte céltáblává teszi saját magát a csalók számára.
A telefonszám, cím, email cím is olyan érzékeny információ, amit nem szabad mindenki számára elérhetővé tenni.
Arra kérek mindenki, hogy tudatosan kezelje a biztonsági beállításokat a közösségi oldalakon, hiszen minél többet megtudnak rólunk a profilunk alapján, annál sebezhetőbbek vagyunk. Használjunk olyan beállításokat, amelyeknél csak a valódi ismerősök látják amiket közzéteszünk. Ezzel sokat tehetünk a saját biztonságunk érdekében.
Azt pedig ne feledjük, hogy bármennyire is kedves hozzánk valaki, az mindig gyanús, ha mindenféle személyes ismeretség ellenére pénzt kér!
Ha önnel is előfordult már, hogy megkörnyékezték a csalók, vagy ismer olyat, akiből áldozat válhat, ossza meg vele ezeket az információkat. A szélhámosok ellen a legjobb védelem a tájékozottság! Ha szeretné tudni, milyen online elkövetett csalások fordulhatnak még elő, hallgassa meg podcastadásunkat!
