Fejlesztés
57 perce
Átadták az új ipari park munkaterületét – elárulták, mikorra készülhetnek el a munkálatokkal
Átadták Cegléden az Ipari Park III. munkaterületét. A kivitelezőnek a szerződés szerint 12 hónap alatt kell elvégezni a szükséges munkálatokat, így a projekt várhatóan jövő év nyarára készülhet el.
Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint szerdán átadták az Ipari Park III. munkaterületét a kivitelező, a műszaki ellenőr, az önkormányzat, valamint a közmű kiépítésében résztvevők jelenlétében.
Dr. Csáky András polgármester elmondta, hogy a feltáró út mellett trafóállomás épül, továbbá fejlesztik a vízhálózatot és a szennyvízelvezetést is az érintett területen.
