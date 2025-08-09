augusztus 9., szombat

Emőd névnap

1 órája

Átadták az új ipari park munkaterületét – elárulták, mikorra készülhetnek el a munkálatokkal

Címkék#munkálatok#munkaterület#projekt

Átadták Cegléden az Ipari Park III. munkaterületét. A kivitelezőnek a szerződés szerint 12 hónap alatt kell elvégezni a szükséges munkálatokat, így a projekt várhatóan jövő év nyarára készülhet el.

Nyitrai Fanni

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint szerdán átadták az Ipari Park III. munkaterületét a kivitelező, a műszaki ellenőr, az önkormányzat, valamint a közmű kiépítésében résztvevők jelenlétében. 

A vállalkozónak a szerződés szerint egy év áll rendelkezésére a szükséges munkálatok elvégzésére
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Dr. Csáky András polgármester elmondta, hogy a feltáró út mellett trafóállomás épül, továbbá fejlesztik a vízhálózatot és a szennyvízelvezetést is az érintett területen.

 

