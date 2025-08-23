Épp egy illegális szemétkupacot figyelt a férfi, amikor furcsa lény kezdett mozogni a halomnál

Komoly problémát tárt fel a minap Rehó János. A szolnoki Széchenyi városrész önkormányzati képviselője épp a Botár utca és a Karczag László utcák végén lévő garázssoroknál járt, amikor különös dolgot vett észre. Valakik irdatlan szeméthalmot hagytak a lakótelep mellett, de ez még hagyján...

Irdatlan szemétkupacot talált a szolnoki képviselő

Forrás: Rehó János/Facebook

Magányos jószág bóklászott az irdatlan szemétkupacban

„Nagy mennyiségű szemét van a területen, és egy birkát is idehoztak, kikötötték közvetlenül a szemét mellé” – ecsetelte szombaton Facebook-oldalán a képviselő. Bejegyzéséhez csatolt fotóin valóban látszik, amint a jószág magányosan bóklászik a hulladék mellett hagyva.

„Többször próbáltam kapcsolatba lépni állatvédőkkel és a hivatal megfelelő osztályával, az ügyben, de eddig nem sikerült elérni őket, hétfőn tovább folytatom” – írta Rehó. Hozzátette, a történteket jelezte a polgármesternek és a jegyzőnek is. És mielőbbi intézkedést kért egyrészt a terület rendbetételehez, másrészt az állat megfelelő elhelyezése érdekében.

„Mégsem elfogadható, hogy egyre több illegális szemétlerakó keletkezik a város különböző területein. Hol vannak, akiknek feladata lenne a város rendezése és felügyelete? – tette fel a kérdést egy poszt alatti hozzászóló, jelezve, állatmenhely is működik a városban, akik rendszerint segítenek.

Egy másik hozzászóló jelezte, elkeserítő a helyzet, korábban húsz zsák szemetet, megszámlálhatatlan mennyiségű televíziót, hűtőt szedtek össze a környéken, ahol ráadásul két hajléktalanszállást is fel kellett számolni.

Megint más arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tesco és a Penny környékén is hasonló állapotok uralkodnak.

Birkát hagytak a Széchenyi városrésznél. Vajon ki kötötte ki?

Fotó: Rehó János/Facebook

Szemétügyek borzolták nyáron a szolnokiak idegeit

Rehó János egyébként régóta vívja – sokszor szélmalomharcnak tűnő – küzdelmét az illegális szemeteléssel szemben. A városatya korábban ez ügyben úgy fogalmazott, szeretné formálni a lakosságot, hogy maguknak is legyen igénye a rendezett környezetre. Szerinte sokaknak van is, ám másokat ez teljesen hidegen hagy.

Az viszont biztos, hogy erre a nyárra bőséggel kijutott a hajmeresztő szemetelési ügyekből Szolnokon. Júliusban számoltunk be arról, hogy jószerint beborítja a hulladék a Felső-Szandai réten lévő bevásárlóközpont melletti füves területet. Múlt héten pedig a már-már a város szégyenfoltjává avanzsáló Mester úti kukákról írtunk. Az ottani gyűjtőedényekből rendszeresen kiömlik a szemét. A minap pedig egy furgonból tömtek meg egy szelektív gyűjtőt a Bajcsy-Zsilinszky úton oda nem illő hulladékkal.