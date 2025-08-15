augusztus 15., péntek

Készülnek a tervek

3 órája

Megszűnnek a létszám okozta gondok az árokszállási iskolában, már tudni, miből fejlesztenek

A megnövekedett gyermeklétszám miatt szükségessé vált az általános iskola bővítése Jászárokszálláson. Az iskolafejlesztés pályázati forrásból valósulhat meg.

Illés Anita

Újabb iskolafejlesztés kapott zöld utat a Jászságban. A Jászberényi Tankerületi Központ sikeresen pályázott a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és AMI székhelyének bővítésére. 

Újabb iskolafejlesztés valósul meg a Jászságban.
Pályázati forrásból bővítik a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és AMI székhelyét. A több száz milliós iskolafejlesztés mérföldkő az intézmény életében Fotó: Jászárokszállás honlapja

Régóta várt iskolafejlesztés valósulhat meg a jászsági városban 

A projekt közel 840 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Széchenyi Terv Plusz Program és a TOP Plusz keretén belül a „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című konstrukcióban. A haza és európai uniós társfinanszírozású pályázatnak köszönhetően a meglévő iskola egy új, különálló mintegy 749,98 négyzetméter alapterületű épülettel bővül – tudtuk meg a projekt kommunikációját végző szervezet hírportálunkhoz eljuttatott sajtóközleményből. A beruházás célja a helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztés, az intézmény pedagógiai eszközrendszerének korszerűsítése, a minőségi neveléshez, oktatáshoz illeszkedő feladatellátási helyek kialakítása és az egyenlő esélyek megteremtése. 

A fejlesztés során kiemelt figyelmet kap a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, közösségi terek, sportolási lehetőségek és a nyelvi labor kialakítása.

Mindezek mellett az informatikai és egyéb eszközök, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek, az alapfokú művészeti oktatás és tehetséggondozás, valamint a fejlesztő foglalkozások megvalósításához szükséges termek és speciális eszközök biztosítása is a projekt része. A fejlesztés során a Köztársaság tér 15. szám alatti feladatellátási helyen létrejövő új épülettel megszűnnek a megnövekedett gyermeklétszám okozta problémák. A projekt tervezési folyamatban van, a kivitelezési szerződést várhatóan jövő év elején kötik meg. 

 

