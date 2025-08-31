1 órája
Ez a hét legfontosabb kérdése: hogyan hangolódjunk az iskolakezdésre? Íme, a válasz!
Holnap indul az „iskolaverkli”. Jön a reggeli kelés, az edzések, a szakkörök, a tanulás. Mit tegyünk, hogy az iskolakezdés ne egy agyrém legyen se nekünk szülőknek, se a gyerekeknek? Elmondjuk önöknek amit a szakember mondott el nekünk!
Reggeli lustálkodás helyett kelés, kapkodás, idegbaj, délután rohanás a gyerekért, edzésre, szakkörre, aztán este újra rászokni a normális időben való lefekvésre… Az iskolakezdés egyszerre áldás és átok – attól függően, ki hogy éli meg. De hogy komoly változás a lazázós nyári szünethez képest, az biztos. És valahogy vissza kell rázódni. De hogyan?
Iskolakezdés stresszmentesen - lehetséges?
Persze nem mindenki éli meg ilyen drasztikusan, sokan bizonyára már várták, hogy visszarázódjanak a szabálykövetőbb életbe. Sokan pedig nem, és nagyon is nehezükre esik majd a hétfőn bekövetkező fordulat. A szülőknek szeretnénk most néhány tanácsot adni, amelyeket Bakos-Szabó Renáta ifjúsági mentálhigiéniés szakember osztott meg felünk legutóbbi podcast adásunkban.
Közös terveket szőni
Renáta első és legfontosabb tanácsa az, hogy szülőként mi magunk lehetőleg ne feszüljünk rá az iskolakezdésre. Ha a gyerek érzi, hogy stresszelünk, ő maga is nyugtalan lesz tőle.
Az elkerülhetetlen, hogy a nyáron sokaknál megszokott késői lefekvés, vagy sokáig csavargás, kütyüzés idejét mindenképp normalizálni kell. Itt azonban azonnali ellenállásba ütközünk, ha csak úgy kerek-perec közöljük a gyerekkel, hogy ezentúl nyolckor alvás, a gépezést befejeztük és este hatra legyen otthon. Ehelyett hasznosabb ha beszélgetést kezdeményezünk a gyerekkel, hogy szerinte min kellene és hogyan alakítani.
A legjobb, ha bevonjuk a gyermeket a hangolódásba. Kérdezzük meg őt magát, hogy neki mi könnyítené meg az átállást, szerinte milyen lépéseket kellene tenni, hogy visszarázódjunk a szokásos sulis hétköznapokba.
A szakember szerint ugyanis sokszor meglepően jól látják a fiatalok, hogy mit lehetne bevetni, és ha kikérjük a véleményüket, akkor erősödik bennük a kompetencia érzése is, és eleve nem „készen kapják” az új intézkedéseket.
Mindenkinek életkora szerint adagoljuk a változásokat
Mindez persze életkortól is függ, hiszen más a tárgyalási alap egy alsósnál, egy felsősnél és egy középiskolásnál is, de a kétoldalú kommunikáció mindenképpen előbbre visz, mint az autoriter intézkedés.
A kisebbeket például azzal is könnyebben rá lehet hangolni az iskolára, ha engedjük, hogy velünk tartsanak az iskolai felszerelés bevásárlására. Az illatos radír, az általuk választott füzetek, új tollak, iskolatáska, tolltartó lelkesedést hozhat a szeptemberhez.
A szakember hangsúlyozza, hogy a legfontosabb, hogy szánjunk időt a beszélgetésre a fiatalokkal, ismerjük meg az ő félelmeiket, aggodalmaikat és ötleteiket – ezzel tudunk a legtöbbet segíteni az átálláshoz. Aztán az első hetek után lassan úgyis kialakul az új napirend és mind visszarázódunk a szorgos-dolgos mindennapokba. És mivel hasznos tippből sosem elég, olvassa el ezt a cikket is, hogy még felkészültebb legyen az új tanévre!
