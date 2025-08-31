Ez a hét legfontosabb kérdése: hogyan hangolódjunk az iskolakezdésre? Íme, a válasz!

Reggeli lustálkodás helyett kelés, kapkodás, idegbaj, délután rohanás a gyerekért, edzésre, szakkörre, aztán este újra rászokni a normális időben való lefekvésre… Az iskolakezdés egyszerre áldás és átok – attól függően, ki hogy éli meg. De hogy komoly változás a lazázós nyári szünethez képest, az biztos. És valahogy vissza kell rázódni. De hogyan?

Iskolakezdés stresszmentesen - lehetséges?

Persze nem mindenki éli meg ilyen drasztikusan, sokan bizonyára már várták, hogy visszarázódjanak a szabálykövetőbb életbe. Sokan pedig nem, és nagyon is nehezükre esik majd a hétfőn bekövetkező fordulat. A szülőknek szeretnénk most néhány tanácsot adni, amelyeket Bakos-Szabó Renáta ifjúsági mentálhigiéniés szakember osztott meg felünk legutóbbi podcast adásunkban.

Közös terveket szőni

Renáta első és legfontosabb tanácsa az, hogy szülőként mi magunk lehetőleg ne feszüljünk rá az iskolakezdésre. Ha a gyerek érzi, hogy stresszelünk, ő maga is nyugtalan lesz tőle.

Az elkerülhetetlen, hogy a nyáron sokaknál megszokott késői lefekvés, vagy sokáig csavargás, kütyüzés idejét mindenképp normalizálni kell. Itt azonban azonnali ellenállásba ütközünk, ha csak úgy kerek-perec közöljük a gyerekkel, hogy ezentúl nyolckor alvás, a gépezést befejeztük és este hatra legyen otthon. Ehelyett hasznosabb ha beszélgetést kezdeményezünk a gyerekkel, hogy szerinte min kellene és hogyan alakítani.

A legjobb, ha bevonjuk a gyermeket a hangolódásba. Kérdezzük meg őt magát, hogy neki mi könnyítené meg az átállást, szerinte milyen lépéseket kellene tenni, hogy visszarázódjunk a szokásos sulis hétköznapokba.

A szakember szerint ugyanis sokszor meglepően jól látják a fiatalok, hogy mit lehetne bevetni, és ha kikérjük a véleményüket, akkor erősödik bennük a kompetencia érzése is, és eleve nem „készen kapják” az új intézkedéseket.

Mindenkinek életkora szerint adagoljuk a változásokat

Mindez persze életkortól is függ, hiszen más a tárgyalási alap egy alsósnál, egy felsősnél és egy középiskolásnál is, de a kétoldalú kommunikáció mindenképpen előbbre visz, mint az autoriter intézkedés.