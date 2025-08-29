augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

46 perce

Kiderült, mit rejtenek a gyerekeknek adományozott csomagok – galériával, videóval

Címkék#család#segítség#tanév#tanszercsomag#esély

Hamarosan becsengetnek. Az iskolakezdés sok család számára anyagilag megterhelő, ezért a Klebelsberg Központ idén is kiemelten figyel a rászorulókra.

Illés Anita

A nyári szünet végéhez közeledve csütörtökön újra gyerekzsivajjal telt meg a Jászapáti Általános és Művészeti Iskola őszi dekorációval díszített osztályterme, ahol a hátrányos helyzetű családok ingyenes tanszercsomagot vehettek át az iskolakezdés előtt.

Kihívást jelent az iskolakezdés.
Elkezdődött az ingyenes tanszercsomagok kiosztása a Jászapáti Általános Iskola és Művészeti Iskolában. A Klebelsberg Központ idén is segíti a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek iskolakezdését. 
Fotó: Pesti József

– Nem felhőtlen öröm számunkra az iskolakezdés, mert a felszerelések beszerzése nagyon megterheli a családi kasszát. Nyolc gyermek van a családban, úgyhogy minden segítségért hálás vagyok – mondta el érdeklődésünkre a tanszercsomagok átvételére várakozva Farkas Julianna. – Négy gyermekem kap tanszereket. A gondosan összekészített csomagokban minden van, ami a tanévkezdéshez szükséges. Különféle füzeteket, íróeszközöket, rajzlapokat, tolltartót, ecseteket, festéket, színes ceruzát, ragasztót, számolópálcát tartalmaz. A gyerekek már alig várják, hogy otthon kibonthassák a csomagokat - tette hozzá a többgyermekes édesanya. 

Egyenlő esélyekkel – így segítik az iskolakezdést a Jászságban 

A sajtótájékoztatóval egybekötött tanszerátadó rendezvényen Mészárosné Vas Márta, a Jászapáti Általános Iskola és Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Örömtelinek nevezte, hogy a 2025/26-os tanévben három első osztályt indítanak, valamint az 5. osztályos tanulók jelentős része is az intézményben folytatja tanulmányait. Jövő héten 25 osztályban összesen 513 tanuló kezdheti meg az új tanévet a jászapáti iskolában. 

– Már érzékelhető, hogy egyre vonzóbb a tanári pálya, hiszen tíz új pedagógus érkezett az iskolába – tette hozzá. Az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok térítésmentesen kapják meg a tanszereket a Klebelsberg Központ által koordinált EFOP Plusz projekt keretében, mely tavaly indul és egészen a 2029/2030-as tanév kezdetéig tart. 

– Az uniós és hazai forrásból megvalósuló program ebben az évben is több tízezer gyermek számára biztosít ingyenes tanszercsomagot, melynek tartalmát egy szakmai bizottság állította össze. A 2025/2026-os tanévben közel 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek az iskolakezdéshez elengedhetetlenek. A támogatás minden tanév kezdetén kézzelfogható segítséget nyújt a rászoruló családoknak – ismertette a projekt részleteit Zsemberi Zoltán, tankerületi igazgató, hangsúlyozva, hogy ezek a csomagok nemcsak eszközöket jelentenek, hanem esélyt arra, hogy minden gyermek szociális helyzettől függetlenül egyenlő feltételekkel kezdhesse meg az új tanévet. 

Tanszercsomagot adományoztak Jászapátin

Fotók: Pesti József

Mint azt megtudtuk, a Jászberényi Tankerületi Központba 1402 csomag érkezett, ebből a sajtótájékoztató helyszínén, Jászapátin 156 darabot osztanak ki az 1-8. évfolyamos hátrányos helyzetű tanulóknak. 

Pócs János országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elkötelezett a családok támogatása iránt, kiemelt figyelmet fordít az oktatás fejlesztésére, a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítására. 

– A családtámogatások részeként minden iskolás gyermek ingyen kapja meg a tankönyveket, a rászorulók a tanszereket is.

  • A Határtalanul Program tanulmányi kirándulást biztosít a hetedikeseknek;
  • a Lázár Ervin Program minden gyereknek színházi élményt ad.

Az Erzsébet Program, az iskolagyümölcs, a laptop program, az ingyenes gyermekétkeztetés szintén a gyermekeket támogatja – sorolta a politikus. 


 


 


 

