Kiderült, mit rejtenek a gyerekeknek adományozott csomagok – galériával, videóval

A nyári szünet végéhez közeledve csütörtökön újra gyerekzsivajjal telt meg a Jászapáti Általános és Művészeti Iskola őszi dekorációval díszített osztályterme, ahol a hátrányos helyzetű családok ingyenes tanszercsomagot vehettek át az iskolakezdés előtt.

Elkezdődött az ingyenes tanszercsomagok kiosztása a Jászapáti Általános Iskola és Művészeti Iskolában. A Klebelsberg Központ idén is segíti a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek iskolakezdését.

Fotó: Pesti József

– Nem felhőtlen öröm számunkra az iskolakezdés, mert a felszerelések beszerzése nagyon megterheli a családi kasszát. Nyolc gyermek van a családban, úgyhogy minden segítségért hálás vagyok – mondta el érdeklődésünkre a tanszercsomagok átvételére várakozva Farkas Julianna. – Négy gyermekem kap tanszereket. A gondosan összekészített csomagokban minden van, ami a tanévkezdéshez szükséges. Különféle füzeteket, íróeszközöket, rajzlapokat, tolltartót, ecseteket, festéket, színes ceruzát, ragasztót, számolópálcát tartalmaz. A gyerekek már alig várják, hogy otthon kibonthassák a csomagokat - tette hozzá a többgyermekes édesanya.

Egyenlő esélyekkel – így segítik az iskolakezdést a Jászságban

A sajtótájékoztatóval egybekötött tanszerátadó rendezvényen Mészárosné Vas Márta, a Jászapáti Általános Iskola és Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Örömtelinek nevezte, hogy a 2025/26-os tanévben három első osztályt indítanak, valamint az 5. osztályos tanulók jelentős része is az intézményben folytatja tanulmányait. Jövő héten 25 osztályban összesen 513 tanuló kezdheti meg az új tanévet a jászapáti iskolában.

– Már érzékelhető, hogy egyre vonzóbb a tanári pálya, hiszen tíz új pedagógus érkezett az iskolába – tette hozzá. Az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok térítésmentesen kapják meg a tanszereket a Klebelsberg Központ által koordinált EFOP Plusz projekt keretében, mely tavaly indul és egészen a 2029/2030-as tanév kezdetéig tart.

– Az uniós és hazai forrásból megvalósuló program ebben az évben is több tízezer gyermek számára biztosít ingyenes tanszercsomagot, melynek tartalmát egy szakmai bizottság állította össze. A 2025/2026-os tanévben közel 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek az iskolakezdéshez elengedhetetlenek. A támogatás minden tanév kezdetén kézzelfogható segítséget nyújt a rászoruló családoknak – ismertette a projekt részleteit Zsemberi Zoltán, tankerületi igazgató, hangsúlyozva, hogy ezek a csomagok nemcsak eszközöket jelentenek, hanem esélyt arra, hogy minden gyermek szociális helyzettől függetlenül egyenlő feltételekkel kezdhesse meg az új tanévet.