Félelmetes pillanatok

2 órája

Ismeretlenek siettek a vérző kisfiú segítségére, édesanyja köszönetet mondott a hétköznapi hősöknek

gyermek, baleset, séta, korlát

Egy séta alkalmával sérült meg egy gyermek Szolnokon, a Tiszai Hajósok terén. Az ismeretlen segítők gyors és önzetlen cselekedete döntő szerepet játszott abban, hogy a kisfiú időben megkapja a szükséges ellátást.

Nyitrai Fanni

Augusztus 5-én Boldizsár édesanyjával sétált a Tisza-parton, amikor egy pillanat alatt megtörtént a baj. A kisfiú fejsérülést szenvedett, de a közelben lévő ismeretlen segítők gyors közreműködésének köszönhetően sikerült csillapítani a vérzést a mentők kiérkezéséig.

Tiszai Hajósok tere Szolnokon, ismeretlen segítők
Itt történt az a baleset, amelynél az ismeretlen segítők gyors közbelépése kulcsfontosságú volt
Fotó: Nagy Balázs

Ismeretlen segítők a Tisza-parton: egy délutáni séta során történt meg a baleset

Boldizsár édesanyjával sétált a Tiszai Hajósok terén, miközben kisautóját a korláton tologatta. Éppen azon gondolkodtak, merre folytassák útjukat, amikor a kisfiú azt kérte anyukájától, hogy menjen át a virágos terület túloldalára. Úgy tervezte, hogy ők majd a korlát két oldalán haladva találkoznak újra egymással.

– Mondtam neki, hogy nem hagyom egyedül. Vissza is kérdezett, hogy miért nem teszem, mire azt válaszoltam, hogy azért, mert vigyáznom kell rá, hiszen kis eleven – mesélte Boldizsár édesanyja hírportálunknak. Így a nő gyermeke mellett maradt, csupán a kerékpárút irányába pillantott el néhány másodpercre. 

Egy korlátra ült fel Boldizsár

– Egyetlen másodperc leforgása alatt történt minden. Mire visszanéztem rá már a korláton ült, és egy nagy lendülettel hátra vetette magát. Nem számított arra, hogy ez a korlát alacsony ahhoz, hogy átlendüljön és fejjel lefelé lógjon – mesélte az édesanya.

Boldizsár terve tehát az volt, hogy a korlátról fejjel lefelé lóg egy kicsit, miközben a kezével kapaszkodik. Sajnos, a korlát túl alacsony volt ehhez a játékos mutatványhoz, és fejét a márványlap élébe ütötte. Az édesanya azonnal odalépett hozzá, hogy felsegítse, de a gyermek saját erejéből ugrott fel a földről.

– Láttam a fejét, amint szétfröccsent a vér belőle. Horrorisztikus látvány volt számomra is, pedig sok hasonló esetet megéltünk egészen újszülött korától a mai napig is, de ez most sokkolt — részletezte Boldizsár édesanyja, és hozzátette, hogy az első egy percben teljesen elveszítette az irányítást, és kétségbe esett.

Több járókelő is tartózkodott a környéken

Az édesanya elmondása szerint, nem messze tőlük két hölgy ült, akiket megkért, hogy azonnal hívjanak mentőt. Ők egy pillanatig sem haboztak, azonnal tárcsázták a segélyhívó vonalat. Mindeközben többen is a gyermek és édesanyja is a kisfiú köré gyűltek, és igyekeztek segíteni rajta.

– Úgy emlékszem, egy férfi és egy nő éppen biciklivel voltak. Ők odasiettek hozzánk, és a náluk lévő kötszerrel körbe kötözték Boldizsár fejét, ezzel enyhítve a vérzést. Ha ők nincsenek ott, és nem látják el kötéssel a sebet, minden bizonnyal elájult volna a kisfiam, a vérveszteségtől — emelte ki a hölgy.

Az estét már otthon tölthette a kisfiú

Ezt követően a mentőegységek is a helyszínre érkeztek, ahol megvizsgálták a gyermek látását, beszédkészségét,és a nyaki csigolyáit is.

Édesanyja szerint azonban mindent rendben találtak:

  • Boldizsár tudott szorítani a kezeivel, 
  • valamint el tudta mondani a nevét és korát is. 

Végül stabil állapotban szállították kórházba, ahol összevarrták a fejét, és ezt követően haza is mehetett.

– Azóta már jól van Boldizsár, az éjszakát is kisebb megszakításokkal átaludta – osztotta meg az örömhírt édesanyja.

Egy szolnoki Facebook-csoportban is megosztotta történetüket, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítettek kisfián kedd este. Úgy érezte, hogy ismeretlenül is tartozik annyival, hogy a segítők tudják: Boldizsár jól van.

 

