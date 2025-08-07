Ismeretlenek siettek a vérző kisfiú segítségére, édesanyja köszönetet mondott a hétköznapi hősöknek

Augusztus 5-én Boldizsár édesanyjával sétált a Tisza-parton, amikor egy pillanat alatt megtörtént a baj. A kisfiú fejsérülést szenvedett, de a közelben lévő ismeretlen segítők gyors közreműködésének köszönhetően sikerült csillapítani a vérzést a mentők kiérkezéséig.

Itt történt az a baleset, amelynél az ismeretlen segítők gyors közbelépése kulcsfontosságú volt

Fotó: Nagy Balázs

Ismeretlen segítők a Tisza-parton: egy délutáni séta során történt meg a baleset

Boldizsár édesanyjával sétált a Tiszai Hajósok terén, miközben kisautóját a korláton tologatta. Éppen azon gondolkodtak, merre folytassák útjukat, amikor a kisfiú azt kérte anyukájától, hogy menjen át a virágos terület túloldalára. Úgy tervezte, hogy ők majd a korlát két oldalán haladva találkoznak újra egymással.

– Mondtam neki, hogy nem hagyom egyedül. Vissza is kérdezett, hogy miért nem teszem, mire azt válaszoltam, hogy azért, mert vigyáznom kell rá, hiszen kis eleven – mesélte Boldizsár édesanyja hírportálunknak. Így a nő gyermeke mellett maradt, csupán a kerékpárút irányába pillantott el néhány másodpercre.

Egy korlátra ült fel Boldizsár

– Egyetlen másodperc leforgása alatt történt minden. Mire visszanéztem rá már a korláton ült, és egy nagy lendülettel hátra vetette magát. Nem számított arra, hogy ez a korlát alacsony ahhoz, hogy átlendüljön és fejjel lefelé lógjon – mesélte az édesanya.

Boldizsár terve tehát az volt, hogy a korlátról fejjel lefelé lóg egy kicsit, miközben a kezével kapaszkodik. Sajnos, a korlát túl alacsony volt ehhez a játékos mutatványhoz, és fejét a márványlap élébe ütötte. Az édesanya azonnal odalépett hozzá, hogy felsegítse, de a gyermek saját erejéből ugrott fel a földről.

– Láttam a fejét, amint szétfröccsent a vér belőle. Horrorisztikus látvány volt számomra is, pedig sok hasonló esetet megéltünk egészen újszülött korától a mai napig is, de ez most sokkolt — részletezte Boldizsár édesanyja, és hozzátette, hogy az első egy percben teljesen elveszítette az irányítást, és kétségbe esett.

Több járókelő is tartózkodott a környéken

Az édesanya elmondása szerint, nem messze tőlük két hölgy ült, akiket megkért, hogy azonnal hívjanak mentőt. Ők egy pillanatig sem haboztak, azonnal tárcsázták a segélyhívó vonalat. Mindeközben többen is a gyermek és édesanyja is a kisfiú köré gyűltek, és igyekeztek segíteni rajta.