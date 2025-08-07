A képviselő szerint álhír, hogy be akarják zárni a jászberényi kórházat

A Harcosok órája című műsorban határozottan cáfolta a jászberényi kórház bezárásáról szóló híreszteléseket Pócs János országgyűlési képviselő – írta meg a Magyar Nemzet. A csütörtöki adásban, amelyet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezetett, a jászsági térség képviselője úgy fogalmazott: „Álhír, hogy be akarják zárni a jászberényi kórházat”, hozzátéve, hogy minden ilyen állítás alaptalan.

Pócs János országgyűlési képviselő a Harcosok Órája című műsorban cáfolta a jászberényi kórház bezárásáról szóló híreket

Pócs János élesen bírálta Magyar Pétert is, akiről azt mondta: „bármikor, bármit mond, az hazugság”, példaként említve, hogy korábban azt állította, nem kíván politikus lenni, most pedig aktívan politizál.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a választókerületében ő minden ember rendelkezésére áll, és 300 milliárd forintnyi fejlesztést bármikor fel tud sorolni a térségből.

A műsorban szó esett a közvélemény-kutatások értelmezéséről is. Németh Balázs szerint a liberális sajtó sok esetben torzítja ezeket az adatokat, és a politikai oldalak rendszerint csak a számukra kedvező kutatásokat emelik ki. Mint fogalmazott: „Ez vágyvezérelt megközelítés.”

A jászsági politikus a beszélgetés során arról is beszélt, hogy a közélet egyre élesebbé vált, amit szerinte Magyar Péter stílusa is súlyosbít. – „Magyar Péter behozott egy olyan gyűlöletkeltő politikát, amivel szemben, ha nem védjük meg magunkat, akkor alulmaradunk” – fogalmazott Pócs.

