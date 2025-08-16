augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi megemlékezés

2 órája

Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak – galériával

Címkék#Hubai Imre#Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés#elismerés#díjazottak

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmi örökségének szerves része a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása, mely hosszú évek óta fontos küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Ennek szellemében ismerték el a vármegyei kiválóságait. Mutatjuk a jászkunsági díjazottakat.

Rimóczi Ágnes

Államalapító Szent István királyt és az augusztus 20-ai állami ünnepet méltató vármegyei rendezvénysorozathoz hosszú idő óta kapcsolódik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat ünnepi megemlékezése. Az ünnepség alkalmából adták át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat, valamint a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért” díjat, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat szakmai kitüntető díjait, illetve címeit. Emellett a Jászkunságért Elnöki Elismerő Oklevelet nyújtottak át arra érdemes személyeknek. Mutatjuk a jászkunsági díjazottak listáját!

jászkunsági díjazottak
Összegyűjtöttük a jászkunsági díjazottak listáját. Az ünnepségen elismerték kollégánkat, Daróczi Erzsébetet is
Fotó: Mészáros János

Íme a jászkunsági díjazottak névsora

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat adományozott Györfi Sándor, Kossuth-díjas karcagi szobrászművész részére.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díj-ban részesült dr. Csíkos Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztályának nyugalmazott vezetője, Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke, Nagy István Zoltán kisújszállási agrármérnök, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és öntözési szakmérnök, dr. Szabó Mária, a karcagi Kátai Gábor Kórház Újszülött Részlegének osztályvezető főorvosa, valamint Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjat kapott Földvári Lilla, Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének kereskedelmi ügyintézője, pályázatíró és anyakönyvvezetője, Györgyfiné Balogh Zsuzsanna, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségének vezetője és Lukács Andrásné, a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Költségvetési Csoportjának köztisztviselője.

Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében Díjban részesült Fótosné Czeglédi Zsuzsanna, Tiszaderzs polgármestere, Terjéki Tünde, Jászjákóhalma polgármestere és dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere.

Vármegyei kitüntető díjakat és rangos címeket adtak át a Vármegyeházán

Fotók: Mészáros János

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egészségügyi Díjat kapott Bagi Zoltánné Gazdag Erzsébet Jászladány háziorvosi körzeti ápolója, dr. Hegyi György Péter háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a tiszafüredi Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény orvos-igazgatója és dr. Kiss Zsolt, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet kardiológusa szakorvosa.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Európa Díja kitüntetésben részesült Lévai Ferenc a karcagi telephellyel rendelkező Betonstaal-Bouw Kft. ügyvezetője.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Tudományos Díjban részesült dr. Turjányi Sándor, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematika Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa, Jászfelsőszentgyörgy képviselő-testületének egykori képviselője.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdasági Díjat vett át dr. Barazutti László egyéni ügyvéd, Jászfényszaru Város Önkormányzatának jogi képviselője, Kittlinger Dóra, a kisújszállási Indián Rizs Kft. ügyvezető igazgatója és a mezőtúri székhelyű Derby-Túr Kft.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közművelődési Díjban részesült a karcagi székhelyű Bengecseg Alapítvány, Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője, valamint a Jászberényi Városi Könyvtár kollektívája.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Művészeti Díjat kapott Kocsán László hagyományőrző táncos, helytörténeti kutató, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes művészeti vezetője, Molnár Jánosné Kóródi Borbála szövő, népi iparművész, szakoktató, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület elnöke és Pintér Attila kisújszállási születésű szobrászművész.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Díjat kapott Árvai Zsigmond Attila a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, igazgatója, Gulyásné Tajti Éva, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, Gyökeres Sándor, a karcagi Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nyugalmazott igazgatója, Munkácsy Marianna matematika-kémia szakos középiskolai tanár, szakpedagógus, a Karcagi SZC Nagy László Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola oktatója, Pallai Judit Mária nyugalmazott óvodapedagógus, tagintézmény-vezető, intézményvezető, Jászjákóhalma Község Képviselő-testületének egykori képviselője, Szabó Lajosné, a kisújszállási Petőfi Sándor Óvoda nyugalmazott tagintézmény- vezetője, intézményvezető-helyettese és Zentai Erzsébet Veronika a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola egykori igazgatója.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szociális Díjat vehetett át Csajbók Zsuzsanna szakápoló, szakképesített demencia gondozó, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjának munkatársa, Mihalina László Mihály a Mezőtúri Református Egyházközség lelkészelnöke és Tolvajné Tolvaj Judit a jászladányi Házi Gondozó Szolgálat vezetője.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Testnevelési és Sport Díjban részesült Borbély Imre, a Tiszafüredi Városi Sportcsarnok nyugalmazott igazgatója, a besenyszögi Donkesz-Team Szkander Sportegyesület és K. Szabó János kisújszállási középiskolai testnevelő tanár, torna-, atlétika és kosárlabda edző.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat kapott a Kunhegyesi Polgárőr Egyesület, Tánczos Anita rendőr őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Megelőzési és Értékelő Alosztályának kiemelt főelőadója és Váradi Miklós rendőr alezredes, a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka.

Elnöki elismerő okleveleket is átadtak

JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült Farkas Ferenc, Jászapáti egykori polgármestere és Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés előző elnöke.

JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült kultúra, hagyományőrzés, közösségépítés kategóriában: Bán Andrea, etnográfus, a törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesület elnöke, Barabásné Forgács Edit, Kenderes Város polgármestere, a karcagi Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a kőtelki Herba Kör és a Nagykunsági Népművészek Egyesülete.

JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült gazdaságfejlesztés kategóriában a szolnoki székhelyű Juvenal Kft. és Szatmári Zoltán, a Szatmári Cégcsoport alapító-tulajdonosa.

JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült sajtó, kommunikáció kategóriában Daróczi Erzsébet, az Új Néplap és a Karcagi Hírmondó újságírója.

Kitüntető címeket is odaítéltek

  • „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Turisztikai Értéke” címet adományoztak a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Látogatóközpontja, valamint a Tiszaderzsi Biblia Múzeum részére.
  • „Települési Környezetért” címet kapott Kisújszállás önkormányzata.
  • „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományoztak Jászboldogháza és Tiszafüred önkormányzata részére.
  • „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott Jászfényszaru, valamint Karcag önkormányzata részére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu