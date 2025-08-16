Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak – galériával

Államalapító Szent István királyt és az augusztus 20-ai állami ünnepet méltató vármegyei rendezvénysorozathoz hosszú idő óta kapcsolódik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat ünnepi megemlékezése. Az ünnepség alkalmából adták át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat, valamint a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért” díjat, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat szakmai kitüntető díjait, illetve címeit. Emellett a Jászkunságért Elnöki Elismerő Oklevelet nyújtottak át arra érdemes személyeknek. Mutatjuk a jászkunsági díjazottak listáját!

Összegyűjtöttük a jászkunsági díjazottak listáját. Az ünnepségen elismerték kollégánkat, Daróczi Erzsébetet is

Fotó: Mészáros János

Íme a jászkunsági díjazottak névsora

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat adományozott Györfi Sándor, Kossuth-díjas karcagi szobrászművész részére.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díj-ban részesült dr. Csíkos Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztályának nyugalmazott vezetője, Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke, Nagy István Zoltán kisújszállási agrármérnök, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és öntözési szakmérnök, dr. Szabó Mária, a karcagi Kátai Gábor Kórház Újszülött Részlegének osztályvezető főorvosa, valamint Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjat kapott Földvári Lilla, Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének kereskedelmi ügyintézője, pályázatíró és anyakönyvvezetője, Györgyfiné Balogh Zsuzsanna, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségének vezetője és Lukács Andrásné, a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Költségvetési Csoportjának köztisztviselője.

Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében Díjban részesült Fótosné Czeglédi Zsuzsanna, Tiszaderzs polgármestere, Terjéki Tünde, Jászjákóhalma polgármestere és dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere.