Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak – galériával
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmi örökségének szerves része a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása, mely hosszú évek óta fontos küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Ennek szellemében ismerték el a vármegyei kiválóságait. Mutatjuk a jászkunsági díjazottakat.
Államalapító Szent István királyt és az augusztus 20-ai állami ünnepet méltató vármegyei rendezvénysorozathoz hosszú idő óta kapcsolódik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat ünnepi megemlékezése. Az ünnepség alkalmából adták át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat, valamint a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért” díjat, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat szakmai kitüntető díjait, illetve címeit. Emellett a Jászkunságért Elnöki Elismerő Oklevelet nyújtottak át arra érdemes személyeknek. Mutatjuk a jászkunsági díjazottak listáját!
Íme a jászkunsági díjazottak névsora
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat adományozott Györfi Sándor, Kossuth-díjas karcagi szobrászművész részére.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díj-ban részesült dr. Csíkos Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztályának nyugalmazott vezetője, Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke, Nagy István Zoltán kisújszállási agrármérnök, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és öntözési szakmérnök, dr. Szabó Mária, a karcagi Kátai Gábor Kórház Újszülött Részlegének osztályvezető főorvosa, valamint Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjat kapott Földvári Lilla, Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének kereskedelmi ügyintézője, pályázatíró és anyakönyvvezetője, Györgyfiné Balogh Zsuzsanna, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltségének vezetője és Lukács Andrásné, a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Költségvetési Csoportjának köztisztviselője.
Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében Díjban részesült Fótosné Czeglédi Zsuzsanna, Tiszaderzs polgármestere, Terjéki Tünde, Jászjákóhalma polgármestere és dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere.
Vármegyei kitüntető díjakat és rangos címeket adtak át a VármegyeházánFotók: Mészáros János
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egészségügyi Díjat kapott Bagi Zoltánné Gazdag Erzsébet Jászladány háziorvosi körzeti ápolója, dr. Hegyi György Péter háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a tiszafüredi Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény orvos-igazgatója és dr. Kiss Zsolt, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet kardiológusa szakorvosa.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Európa Díja kitüntetésben részesült Lévai Ferenc a karcagi telephellyel rendelkező Betonstaal-Bouw Kft. ügyvezetője.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Tudományos Díjban részesült dr. Turjányi Sándor, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematika Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa, Jászfelsőszentgyörgy képviselő-testületének egykori képviselője.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdasági Díjat vett át dr. Barazutti László egyéni ügyvéd, Jászfényszaru Város Önkormányzatának jogi képviselője, Kittlinger Dóra, a kisújszállási Indián Rizs Kft. ügyvezető igazgatója és a mezőtúri székhelyű Derby-Túr Kft.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közművelődési Díjban részesült a karcagi székhelyű Bengecseg Alapítvány, Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője, valamint a Jászberényi Városi Könyvtár kollektívája.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Művészeti Díjat kapott Kocsán László hagyományőrző táncos, helytörténeti kutató, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes művészeti vezetője, Molnár Jánosné Kóródi Borbála szövő, népi iparművész, szakoktató, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület elnöke és Pintér Attila kisújszállási születésű szobrászművész.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Díjat kapott Árvai Zsigmond Attila a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, igazgatója, Gulyásné Tajti Éva, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, Gyökeres Sándor, a karcagi Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nyugalmazott igazgatója, Munkácsy Marianna matematika-kémia szakos középiskolai tanár, szakpedagógus, a Karcagi SZC Nagy László Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola oktatója, Pallai Judit Mária nyugalmazott óvodapedagógus, tagintézmény-vezető, intézményvezető, Jászjákóhalma Község Képviselő-testületének egykori képviselője, Szabó Lajosné, a kisújszállási Petőfi Sándor Óvoda nyugalmazott tagintézmény- vezetője, intézményvezető-helyettese és Zentai Erzsébet Veronika a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola egykori igazgatója.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szociális Díjat vehetett át Csajbók Zsuzsanna szakápoló, szakképesített demencia gondozó, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjának munkatársa, Mihalina László Mihály a Mezőtúri Református Egyházközség lelkészelnöke és Tolvajné Tolvaj Judit a jászladányi Házi Gondozó Szolgálat vezetője.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Testnevelési és Sport Díjban részesült Borbély Imre, a Tiszafüredi Városi Sportcsarnok nyugalmazott igazgatója, a besenyszögi Donkesz-Team Szkander Sportegyesület és K. Szabó János kisújszállási középiskolai testnevelő tanár, torna-, atlétika és kosárlabda edző.
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat kapott a Kunhegyesi Polgárőr Egyesület, Tánczos Anita rendőr őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Megelőzési és Értékelő Alosztályának kiemelt főelőadója és Váradi Miklós rendőr alezredes, a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka.
Elnöki elismerő okleveleket is átadtak
JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült Farkas Ferenc, Jászapáti egykori polgármestere és Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés előző elnöke.
JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült kultúra, hagyományőrzés, közösségépítés kategóriában: Bán Andrea, etnográfus, a törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesület elnöke, Barabásné Forgács Edit, Kenderes Város polgármestere, a karcagi Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a kőtelki Herba Kör és a Nagykunsági Népművészek Egyesülete.
JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült gazdaságfejlesztés kategóriában a szolnoki székhelyű Juvenal Kft. és Szatmári Zoltán, a Szatmári Cégcsoport alapító-tulajdonosa.
JÁSZKUNSÁGÉRT elismerő oklevélben részesült sajtó, kommunikáció kategóriában Daróczi Erzsébet, az Új Néplap és a Karcagi Hírmondó újságírója.
Kitüntető címeket is odaítéltek
- „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Turisztikai Értéke” címet adományoztak a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Látogatóközpontja, valamint a Tiszaderzsi Biblia Múzeum részére.
- „Települési Környezetért” címet kapott Kisújszállás önkormányzata.
- „Ifjúságbarát Önkormányzat” címet adományoztak Jászboldogháza és Tiszafüred önkormányzata részére.
- „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott Jászfényszaru, valamint Karcag önkormányzata részére.
