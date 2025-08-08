3 órája
Nagy múltú fesztiválokra invitálják a jászkunságiakat – programokból nem lesz hiány ezen a hétvégén
Javában zajlik Jászberényben a XXXIII. Csángó Fesztivál, és napokon át várja látogatóit Mezőtúron a Túri Vásár - ArTúr Fesztivál. A nagy múltú események mellett további, szórakoztató programok várják vármegyeszerte az érdeklődőket. Cikkünkben ízelítőt adunk olvasóinknak a jászkunsági programajánlóból.
Kedves olvasóink! Szemezgessenek hétvégi jászkunsági programajánlónkból!
Augusztus 8. – Térzene a csillagok alatt, kellemesen indul a hétvége
MEZŐTÚR Már csütörtökön elkezdődött, pénteken is folytatódik az ArTúr Fesztivál. Ezen a napon koncertek várák a szórakozni vágyókat a Petőfi téri fesztiválszínpadon este hattól.
SZOLNOK TérZene a Légierő Zenekarral esta hat órától. Egy felejthetetlen estére várják az érdeklődőket az Aba-Novák Agóra elé, a Hild János térre – ahol múlt, jelen és jövő találkozik! Ez az este egy igazi érzelmi utazás lesz: finom romantikával, nosztalgiával, örömmel, szenvedéllyel telnek meg az emlékezetes magyar és nemzetközi slágerek. Vezényel: Molnár János. A színpadon olyan kiváló előadók állnak, mint: Balogh László (Cica), Brandisz Zsófia, Dósa Mátyás, Lakai Zoltán, Molnár Nikolett, Kiss Zoltán, Ratkai Miklós – mindannyian a zene szeretetével és Szolnok iránti elkötelezettséggel. A koncert ingyenes.
Egy hét a csillagok alatt. Ezzel a címmel invitálja a toronyházba a TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata a csillagok szerelmeseit több napon át tartó eseményükre. E hét pénteken is várják már az érdeklődőket. Program: 17-18 óráig derült idő esetén a Nap észlelése speciális távcsövekkel, 18-19 óra között Deák Szabolcs: Axiom és a magánűrhajózás című előadás, 19-20 óra között naplemente figyelés, tetőzés, 20-21 Deák Szabolcs: Arany övezet, az élet ígérete című előadás, 21 órától derült idő esetén távcsövezés a tetőről több távcsővel.
Augusztus 9. – Csángó- és ArTúr Fesztivál a hagyományok jegyében
JÁNOSHIDA Zenés piac várja a településen élőket szombaton. Reggel fél nyolc és délelőtt kilenc között – a portékák kínálata mellett – nosztalgia zeneszó szórakoztatja az árusokat és vásárlókat.
Déltől roma napot tartanak a település sportpályáján. Bográcsos főzőversenyt rendeznek, a gyerekeket dinnyeevő-, a felnőtteket sörivóverseny várja, és természetesen egész nap zene szórakoztatja a résztvevőket.
JÁSZBERÉNY Ezekben a napokban zajlik a XXXIII. Csángó Fesztivál. A szombat egyik fő eseménye a táncforgatag, felvonulás délután négykor a főtéren. Részletes programokról itt olvashatnak kedves olvasóink.
JÁSZFÉNYSZARU Este hat órakor kezdődik a PikNik Mozi a Bedekovich sétányon, a városháza mellett. Hamisítatlan nyári hangulatot varázsolnak a térre a méltán népszerű Hogyan tudnék élni nélküled? című filmmel. Filmkezdés: naplemente után nyolc óra körül.
MEZŐTÚR Folytatódik a ArTúr Fesztivál. Délután kettő órától indulnak a Túri Kupa Utcai Futóverseny résztvevői a közösségi háztól, délután öttől a Vivace Kamarakórus hangversenye kezdődik a Városi Galériában, este fél héttől pedig a Dalvarász Együttes lép fel a Belvárosi Református Templomban. Közben, öt órától a Petőfi téren zenés események várják a közönséget.
NAGYKÖRŰ Délelőtt tíz órától várják az érdeklődőket a szabadstrandra és annak környékére, ahol megrendezik a II. Körű Soundot. Strandfoci- és röpi, lábtengó – mindezek kínálnak mozgási lehetőséget, a gyerekeket, légvár, hajfonás, csillámtetkó és kézműveskedés várja. Délután kettőkor vízi zumbára invitálják a strandolókat, este pedig zenés, táncos rendezvény lesz a Halász Dokk terasznál.
ÖRMÉNYES Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a Vándorló Bográcsok Találkozóját, melynek ezúttal a település ad otthont. Az eseménnyel egy időben rendezik meg a XXVIII. Örményesi Falunapot. A Glaser kastély rendezvény terén várják a kikapcsolódni vágyókat délelőtt kilenc órától.
SZOLNOK Szombaton is folytatódik a TIT Uránia Csillagvizsgáló programja. Délután öt órától késő estig ezen a napon is változatos programokat kínálnak a közönségnek.
ZAGYVARÉKAS Szombaton rendezik meg a Rékasi Falunapot a Kisszögben. Reggel hattól baráti horgászat, héttől főzőverseny kezdődik, kilenckor mazsorett felvonulással nyitják meg az eseményt. Lesz terepakadály verseny és motoros felvonulás is. Közben szórakoztató események kínálnak kikapcsolódást a látogatóknak.
Augusztus 10. – híres vásár zárja a jászkunsági programajánlót
JÁSZBERÉNY A XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapja is sok programot kínál délután négytől.
MEZŐTÚR A hagyományok szerint ezen a napon reggeltől rendezik meg a Túri Vásárt. Az esemény harmincharmadik alkalommal várja látogatóit, a színes színpadi program mellett több kísérő eseményt is kínál a nap. A Szabadság téri Mesterségek tere elnevezésű kísérő programra a hagyományok megőrzése jegyében az ország több pontjáról érkeznek kézművesek, tárgyalkotó mesteremberek szakmájukat bemutatni, amelyeket az érdeklődők kedvükre ki is próbálhatnak.
A Túri Vásár az elmúlt évben visszakerült a korábban megszokott helyszínére, a belvárosba. A Dózsa György úton több száz méter hosszan vásározókkal találkozhatnak a látogatók, ahol a kézműves portékák mellett a mai modern termékek is megtalálhatóak.
A Petőfi téren este nyolckor fellép a NOX, majd háromnegyed tízkor tűzijáték kezdődik.
