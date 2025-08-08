Nagy múltú fesztiválokra invitálják a jászkunságiakat – programokból nem lesz hiány ezen a hétvégén

Kedves olvasóink! Szemezgessenek hétvégi jászkunsági programajánlónkból!

Jászkunsági programajánló: lesz miből válogatni! Főszerepben a hagyományok lesznek

Fotó: Pesti József

Augusztus 8. – Térzene a csillagok alatt, kellemesen indul a hétvége

MEZŐTÚR Már csütörtökön elkezdődött, pénteken is folytatódik az ArTúr Fesztivál. Ezen a napon koncertek várák a szórakozni vágyókat a Petőfi téri fesztiválszínpadon este hattól.

SZOLNOK TérZene a Légierő Zenekarral esta hat órától. Egy felejthetetlen estére várják az érdeklődőket az Aba-Novák Agóra elé, a Hild János térre – ahol múlt, jelen és jövő találkozik! Ez az este egy igazi érzelmi utazás lesz: finom romantikával, nosztalgiával, örömmel, szenvedéllyel telnek meg az emlékezetes magyar és nemzetközi slágerek. Vezényel: Molnár János. A színpadon olyan kiváló előadók állnak, mint: Balogh László (Cica), Brandisz Zsófia, Dósa Mátyás, Lakai Zoltán, Molnár Nikolett, Kiss Zoltán, Ratkai Miklós – mindannyian a zene szeretetével és Szolnok iránti elkötelezettséggel. A koncert ingyenes.

Egy hét a csillagok alatt. Ezzel a címmel invitálja a toronyházba a TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata a csillagok szerelmeseit több napon át tartó eseményükre. E hét pénteken is várják már az érdeklődőket. Program: 17-18 óráig derült idő esetén a Nap észlelése speciális távcsövekkel, 18-19 óra között Deák Szabolcs: Axiom és a magánűrhajózás című előadás, 19-20 óra között naplemente figyelés, tetőzés, 20-21 Deák Szabolcs: Arany övezet, az élet ígérete című előadás, 21 órától derült idő esetén távcsövezés a tetőről több távcsővel.

Augusztus 9. – Csángó- és ArTúr Fesztivál a hagyományok jegyében

JÁNOSHIDA Zenés piac várja a településen élőket szombaton. Reggel fél nyolc és délelőtt kilenc között – a portékák kínálata mellett – nosztalgia zeneszó szórakoztatja az árusokat és vásárlókat.

Déltől roma napot tartanak a település sportpályáján. Bográcsos főzőversenyt rendeznek, a gyerekeket dinnyeevő-, a felnőtteket sörivóverseny várja, és természetesen egész nap zene szórakoztatja a résztvevőket.

JÁSZBERÉNY Ezekben a napokban zajlik a XXXIII. Csángó Fesztivál. A szombat egyik fő eseménye a táncforgatag, felvonulás délután négykor a főtéren. Részletes programokról itt olvashatnak kedves olvasóink.