Különleges fejlesztés: játszóteret adtak át a szolnoki kórházban – videóval

Augusztus 15-én délután különleges ünnepségre gyűltek össze a szolnoki Hetényi Géza Kórház udvarán, a C épület mögötti füves területen: hivatalosan is átadták a kórház új játszóterét. A beruházás a Pro Filii Alapítvány támogatásával valósult meg, kifejezetten a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályon fekvő kis betegek számára. Videót is mutatunk a játszótérről!

A Hetényi Géza Kórház udvarán kialakított játszótér a gyerekek gyógyulását segíti

Fotó: Mészáros János

Új játszótér a gyermekek gyógyulásáért

A lehetőség 2024 végén nyílt meg, amikor a Hetényi Géza Kórházért Alapítvány sikeresen pályázott a Pro Filii Alapítványhoz. Céljuk az volt, hogy a kezelések mellett a gyerekeknek legyen egy olyan biztonságos, fejlesztő helyszíne, ahol a játék segítheti felépülésüket.

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, aki tanári múltjából kiindulva hangsúlyozta, az egyik legfontosabb dolog a világon a játék.

– Ha egy család megtanítja játszani a gyermeket, olyan útra engedi el, ahonnan bármi lehet, mindent elérhet. Különleges nap ez, hiszen egy kórházban avatunk játszóteret – hogy a gyerekek itt is jól érezhessék magukat, és fejlődhessenek.