Avatás

2 órája

Különleges fejlesztés: játszóteret adtak át a szolnoki kórházban – videóval

Címkék#játszótér#Hetényi Géza Kórház#ünnepség

Egy kórház udvarán ritkán hangzik fel gyerekzsivaj önfeledt kacajjal. Mostantól azonban a szolnoki intézmény udvarán új játszótér várja a kis betegeket a könnyebb gyógyulás érdekében.

Major Angéla

Augusztus 15-én délután különleges ünnepségre gyűltek össze a szolnoki Hetényi Géza Kórház udvarán, a C épület mögötti füves területen: hivatalosan is átadták a kórház új játszóterét. A beruházás a Pro Filii Alapítvány támogatásával valósult meg, kifejezetten a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályon fekvő kis betegek számára. Videót is mutatunk a játszótérről!

Fotó: Mészáros János

Új játszótér a gyermekek gyógyulásáért

A lehetőség 2024 végén nyílt meg, amikor a Hetényi Géza Kórházért Alapítvány sikeresen pályázott a Pro Filii Alapítványhoz. Céljuk az volt, hogy a kezelések mellett a gyerekeknek legyen egy olyan biztonságos, fejlesztő helyszíne, ahol a játék segítheti felépülésüket.

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, aki tanári múltjából kiindulva hangsúlyozta, az egyik legfontosabb dolog a világon a játék.

– Ha egy család megtanítja játszani a gyermeket, olyan útra engedi el, ahonnan bármi lehet, mindent elérhet. Különleges nap ez, hiszen egy kórházban avatunk játszóteret – hogy a gyerekek itt is jól érezhessék magukat, és fejlődhessenek.

Különleges játszóteret adtak át Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Szalay Ferenc miniszteri biztos kiemelte az összefogás erejét.

– Ha a gyerekek szorulnak kórházi kezelésre, az ember szíve máshogy kezd el működni. Komoly a felelősségünk, hogy a gyermekeink egészségesen nőjenek fel, és a lehető legtöbbet tudjunk nekik segíteni. A közösségi erőben rejlik, hogy együtt bármit meg tudunk oldani.

Dr. Juhász Enikő osztályvezető főorvos elmondta: a játszótér ötlete már 2023 nyarán megszületett, amikor az osztály megkezdte működését. A játékok kiválasztását P. Szabó Tamás pszichológus tervezte meg, aki sajnos idén februárban elhunyt. A játszóteret róla nevezik el, és emléktáblát is elhelyeznek a tiszteletére.

Az új játszótér nem csupán örömforrás, hanem a gyógyulás fontos része is lesz: segít oldani a kórházi környezet feszültségét, fejleszti a gyerekek mozgását, és hozzájárul lelki felépülésükhöz.

 

