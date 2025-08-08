Mit főzzünk a kánikulában? Valami könnyű finomságot, ami gyorsan elkészül! Íme néhány ételtipp!

Hétvégén újra beköszönt a kánikula. Kinek van kedve ilyenkor főzni? A kérdésre válaszként néhány olyan könnyű fogást ajánlunk, amelyeket gyorsan elkészíthetünk és nem terhelik túl a szervezetet sem.

Ha kánikula van, könnyű étel, például sok zöldség kerüljön a tányérunkra

Forrás: MW-archív

A meleg idő megviseli a szervezetet. Ezért fontos, hogy ilyenkor könnyű ételeket együnk, ami nem jelent plusz terhelést.

– Nagyon szeretjük a pörkölteket, a rántott húst, de nyáron a melegben inkább könnyebb húsokat és párolt zöldségeket készítek a családnak. Szerencsére a gyerekek nagyon szeretik a dinnyét, azzal folyadékot is pótolunk – meséli egy szolnoki édesanya. A hölgy elárulja: az édességeket is nagyon kedvelik, a sütik helyett ilyenkor gyümölcsös fagyikat, joghurtot szoktak fogyasztani.

Bizony, ezek az ételek jó választásnak tűnnek ebben a kánikulában. Ráadásul arra is gondolni kell, hogy ne kelljen órákig a tűzhely mellett állnia a háziasszonynak.

Forróságban a meleg konyhában? Felejtsük el!

Egy kánikulai napon a konyhában szinte elviselhetetlen tud lenni a hőség, ezért fontos, hogy egyszerű ételeket készítsünk. A legjobb ilyenkor előre gondolkodni: részesítsük előnyben azokat az ételeket, amelyeket nem kell hosszasan főzni, sütni, vagy amelyek hidegen is jól működnek – olvasható a Mindmegette témában készült cikkében.

Kánikula van? Ezeket az ételeket készíthetjük

Mint írják: egy gyors tészta, friss saláta, hűsítő leves vagy akár egy egytálétel nemcsak megkímél minket a konyhai hőségtől, de a testünket sem terheli meg feleslegesen.

Fontos az is, hogy ilyenkor másra vágyik a szervezet: kevesebb zsiradékra, kevesebb nehéz, húsos fogásra – helyette inkább sok zöldségre, gyümölcsre, könnyed szénhidrátokra

– olvasható.

A gasztroportál mindezeket néhány recepttel is alátámasztja. Az ajánlat szerint készülhet például nyári minestrone leves, grillezett csirke kuszkusszal és barackos-túrókrémes pohárkrém.

