Mit főzzünk a kánikulában? Valami könnyű finomságot, ami gyorsan elkészül! Íme néhány ételtipp!
Az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban nem fogunk fázni. A Jászkunságban is meleg lesz, berobban a kánikula, egyes prognózisok szerint akár 38-40 fok is lehet. Az ember ilyenkor leginkább csak folyadékot kíván. Enni azért kell valamit. Cikkünkben arról írunk, hogy mit tegyünk a tányérra a forró napokon.
Hétvégén újra beköszönt a kánikula. Kinek van kedve ilyenkor főzni? A kérdésre válaszként néhány olyan könnyű fogást ajánlunk, amelyeket gyorsan elkészíthetünk és nem terhelik túl a szervezetet sem.
A meleg idő megviseli a szervezetet. Ezért fontos, hogy ilyenkor könnyű ételeket együnk, ami nem jelent plusz terhelést.
– Nagyon szeretjük a pörkölteket, a rántott húst, de nyáron a melegben inkább könnyebb húsokat és párolt zöldségeket készítek a családnak. Szerencsére a gyerekek nagyon szeretik a dinnyét, azzal folyadékot is pótolunk – meséli egy szolnoki édesanya. A hölgy elárulja: az édességeket is nagyon kedvelik, a sütik helyett ilyenkor gyümölcsös fagyikat, joghurtot szoktak fogyasztani.
Bizony, ezek az ételek jó választásnak tűnnek ebben a kánikulában. Ráadásul arra is gondolni kell, hogy ne kelljen órákig a tűzhely mellett állnia a háziasszonynak.
Forróságban a meleg konyhában? Felejtsük el!
Egy kánikulai napon a konyhában szinte elviselhetetlen tud lenni a hőség, ezért fontos, hogy egyszerű ételeket készítsünk. A legjobb ilyenkor előre gondolkodni: részesítsük előnyben azokat az ételeket, amelyeket nem kell hosszasan főzni, sütni, vagy amelyek hidegen is jól működnek – olvasható a Mindmegette témában készült cikkében.
Kánikula van? Ezeket az ételeket készíthetjük
Mint írják: egy gyors tészta, friss saláta, hűsítő leves vagy akár egy egytálétel nemcsak megkímél minket a konyhai hőségtől, de a testünket sem terheli meg feleslegesen.
Fontos az is, hogy ilyenkor másra vágyik a szervezet: kevesebb zsiradékra, kevesebb nehéz, húsos fogásra – helyette inkább sok zöldségre, gyümölcsre, könnyed szénhidrátokra
– olvasható.
A gasztroportál mindezeket néhány recepttel is alátámasztja. Az ajánlat szerint készülhet például nyári minestrone leves, grillezett csirke kuszkusszal és barackos-túrókrémes pohárkrém.
