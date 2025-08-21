Négy napon át nem lesz melegvíz a szolnoki Széchenyi lakótelepen – mutatjuk az okot

Az MVM OTSZ Zrt. közleménye szerint szeptember elsején (hétfő) reggeli 7 órától szeptember 4-én (csütörtök) este 20 óráig karbantartási munkálatok miatt a használati melegvíz-szolgáltatás az egész lakótelepen szünetelni fog.

Szeptember elsejétől negyedikéig szünetel a melegvíz-szolgáltatás a szolnoki Széchenyi városrészben

Forrás: ÚN Archív

A szolgáltató az érintett ügyfelei megértését és türelmét kérik.