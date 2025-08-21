Bejelentés
38 perce
Négy napon át nem lesz melegvíz a szolnoki Széchenyi lakótelepen – mutatjuk az okot
Szeptemberben néhány napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás a szolnoki Széchenyi városrészben – adta hírül a szolgáltató, illetve tájékoztatta minderről a lakótelepen élőket Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő.
Az MVM OTSZ Zrt. közleménye szerint szeptember elsején (hétfő) reggeli 7 órától szeptember 4-én (csütörtök) este 20 óráig karbantartási munkálatok miatt a használati melegvíz-szolgáltatás az egész lakótelepen szünetelni fog.
A szolgáltató az érintett ügyfelei megértését és türelmét kérik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre