38 perce

Négy napon át nem lesz melegvíz a szolnoki Széchenyi lakótelepen – mutatjuk az okot

Címkék#munkálatok#MVM OTSZ Zrt#közlemény

Szeptemberben néhány napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás a szolnoki Széchenyi városrészben – adta hírül a szolgáltató, illetve tájékoztatta minderről a lakótelepen élőket Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő.

Mészáros Géza

Az MVM OTSZ Zrt. közleménye szerint szeptember elsején (hétfő) reggeli 7 órától szeptember 4-én (csütörtök) este 20 óráig karbantartási munkálatok miatt a használati melegvíz-szolgáltatás az egész lakótelepen szünetelni fog.

melegvíz
Szeptember elsejétől negyedikéig szünetel a melegvíz-szolgáltatás a szolnoki Széchenyi városrészben
Forrás: ÚN Archív

A szolgáltató az érintett ügyfelei megértését és türelmét kérik.

 

