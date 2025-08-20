36 perce
Karcagi gazdákat, illetve a városért dolgozó szakembereket tüntettek ki – galériával
Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva rendeztek rendhagyó önkormányzati ülést Karcagon, ahol több rangos díjat is átadtak. A karcagi búzaösszeöntés ismét a közösségi összefogás és a hagyományok tiszteletének szimbóluma lett.
Az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emlékére rendezett szerdai ünnepi önkormányzati ülést Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg a karcagi városházán. Ezt követően ott tartották meg a karcagi búzaösszeöntést és az új kenyér ünnepét is.
Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke szólt arról, hogy első alkalommal hagyományteremtő céllal, 2014. július 26-án szervezték meg vármegyénkben a búzagyűjtő és búzaösszeöntő ünnepséget, mely azóta töretlenül népszerű a gazdálkodók körében, nekik köszönhetően vármegyénk a gyűjtésben élen jár, több mint 60 ezer családot tudnak lisztadománnyal támogatni.
A köszöntő után Hubai Imre Csaba díszkardot adott át F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek, majd a búzagyűjtést szimbolizálva a búzaadományok jelképes összeöntése következett, ami a vármegye gazdatársadalmának összetartozását és példátlan összefogását, segítő szándékát is jelképezte.
A karcagi búzaösszeöntés idén is a gazdák összefogását jelképezte
A dézsába búzát öntött Szepesi Tibor polgármester, dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Gábor Gyula vármegyei közgyűlési elnök, Hubai Imre Csaba, Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, majd helyi gazdálkodók: Szabó Zoltán, Szopkóné Bartha Éva, Csontos György, Kósa Zoltán, Kun József és Németh Sándor. Az összeöntött búzát és az új kenyeret megáldotta Koncz Tibor református esperes, megszentelte Veress Zoltán plébános, címzetes esperes.
Szepesi Tibor polgármester szalagot között a sütőlapátra és átadta azt Tiszafüred városának, amit Ujvári Imre polgármestere képviseletében Mester Marianna tanácsnok vett át. Emléklapot kapott a mai nap tiszteletére egy arató makettel Szepesi Tibor, melyet dr. Fazekas Sándor alelnök, Hubai Imre államtitkár, dr. Fazekas Gábor Gyula és Hubai Imre Csaba adott át. Ezután szünet következett, majd Ért kalászt lengettél címmel Nagy Emese és Gánóczy Ferenc ünnepi műsora hangzott el. Szepesi Tibor polgármester ünnepi gondolatai után kitüntetéseket adott át azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
Elismerték Karcag kiválóságait
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Raymond Filipiak részére a Karcag és Longueau testvérvárosi kapcsolatának ápolásában, gazdagításában két évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenységéért „Díszpolgári címet” adományozott. A képviselő-testület Bosnyák Imre újságírónak, Dede Lillának, a Városi Önkormányzat Városgondnoksága közalkalmazottjának és Csontos György bronzkoszorús asztalos mesternek Karcagért Emlékérmet adományozott. Dr. Lévai Olga, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese Karcag Város Közszolgálatáért Díjat, az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub Karitatív tevékenységért díjat kapott, melyet Kovácsné Kerekes Katalin klubvezető vett át. Pető István címzetes tűzoltó zászlós, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különleges-szerkezelő, megbízott parancsnoka és Vékony Attila rendőr főtörzsőrmester, a Karcagi Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály helyszínelő és balesetvizsgálója Karcag Város Közbiztonságáért Díjat vett át a polgármestertől.
Karcagi búzaösszeöntésFotók: Daróczi Erzsébet
Ajándékkal köszöntötte a városvezető dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt abból az alkalomból,
- hogy májusban Kassym-Jomart Tokajev államfő nevében Erlan Koshanovtól a Kazahsztán és Magyarország közötti Barátság és Együttműködés rendjét, másodfokú Barátságrend kitüntetést vehetett át;
- valamint abból az alkalomból is, hogy 2025. június 11-én a Parlament az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének megválasztotta.
A rendezvényen ismertették az augusztus 15-ei vármegyei díjazottak névsorát is.