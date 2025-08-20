Karcagi gazdákat, illetve a városért dolgozó szakembereket tüntettek ki – galériával

Az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emlékére rendezett szerdai ünnepi önkormányzati ülést Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg a karcagi városházán. Ezt követően ott tartották meg a karcagi búzaösszeöntést és az új kenyér ünnepét is.

A karcagi búzaösszeöntés előtt ünnepi ülést tartottak a karcagi városházán

Fotó: Daróczi Erzsébet

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke szólt arról, hogy első alkalommal hagyományteremtő céllal, 2014. július 26-án szervezték meg vármegyénkben a búzagyűjtő és búzaösszeöntő ünnepséget, mely azóta töretlenül népszerű a gazdálkodók körében, nekik köszönhetően vármegyénk a gyűjtésben élen jár, több mint 60 ezer családot tudnak lisztadománnyal támogatni.

A köszöntő után Hubai Imre Csaba díszkardot adott át F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek, majd a búzagyűjtést szimbolizálva a búzaadományok jelképes összeöntése következett, ami a vármegye gazdatársadalmának összetartozását és példátlan összefogását, segítő szándékát is jelképezte.

A karcagi búzaösszeöntés idén is a gazdák összefogását jelképezte

A dézsába búzát öntött Szepesi Tibor polgármester, dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Gábor Gyula vármegyei közgyűlési elnök, Hubai Imre Csaba, Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, majd helyi gazdálkodók: Szabó Zoltán, Szopkóné Bartha Éva, Csontos György, Kósa Zoltán, Kun József és Németh Sándor. Az összeöntött búzát és az új kenyeret megáldotta Koncz Tibor református esperes, megszentelte Veress Zoltán plébános, címzetes esperes.

Szepesi Tibor polgármester szalagot között a sütőlapátra és átadta azt Tiszafüred városának, amit Ujvári Imre polgármestere képviseletében Mester Marianna tanácsnok vett át. Emléklapot kapott a mai nap tiszteletére egy arató makettel Szepesi Tibor, melyet dr. Fazekas Sándor alelnök, Hubai Imre államtitkár, dr. Fazekas Gábor Gyula és Hubai Imre Csaba adott át. Ezután szünet következett, majd Ért kalászt lengettél címmel Nagy Emese és Gánóczy Ferenc ünnepi műsora hangzott el. Szepesi Tibor polgármester ünnepi gondolatai után kitüntetéseket adott át azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.