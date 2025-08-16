augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

2 órája

Sok kellemetlenséget okoznak ezek a veszélyes kártevők, így veszik fel a harcot ellenük Ladányon

Címkék#egér#bosszúság#kérelem#hivatal#patkány

A hívatlan, kártékony vendégek elszaporodása visszatérő problémát jelent a településen. Idén is lépnie kellett az önkormányzatnak, így veszik fel a harcot a kártevők ellen.

Szoljon.hu

Az egerek és a patkányok sok bosszúságot okoznak a lakosoknak, nem beszélve arról, hogy egészségügyi veszélyforrást jelentenek. A kártevők elleni harcot az önkormányzat is segíti. 

harc a kártevők ellen
Ingyenes rágcsálóirtással segíti a kártevők elleni harcot a jászladányi önkormányzat
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Idén is támogatják a kellemetlen kártevők elleni harcot

– Kérelem útján díjmentes rágcsálóirtást biztosít az önkormányzat a helyi ingatlantulajdonosoknak – tudtuk meg a nagyközség hivatalos közösségi oldalán megosztott felhívásból. Azok, akik Jászladányon bejelentett lakcímmel rendelkeznek a saját és a szomszédos lakatlan ingatlanon is igényelhetik az ingyenes rágcsálóirtást. Fontos információ, hogy új doboz nem kérhető, a már előzőleg kihelyezett dobozokat töltik fel. A kérelmeket szeptember 15-ig lehet leadni a polgármesteri hivatal ügyfélirányító pultjánál. 


 

