Sok kellemetlenséget okoznak ezek a veszélyes kártevők, így veszik fel a harcot ellenük Ladányon

Az egerek és a patkányok sok bosszúságot okoznak a lakosoknak, nem beszélve arról, hogy egészségügyi veszélyforrást jelentenek. A kártevők elleni harcot az önkormányzat is segíti.

Ingyenes rágcsálóirtással segíti a kártevők elleni harcot a jászladányi önkormányzat

Idén is támogatják a kellemetlen kártevők elleni harcot

– Kérelem útján díjmentes rágcsálóirtást biztosít az önkormányzat a helyi ingatlantulajdonosoknak – tudtuk meg a nagyközség hivatalos közösségi oldalán megosztott felhívásból. Azok, akik Jászladányon bejelentett lakcímmel rendelkeznek a saját és a szomszédos lakatlan ingatlanon is igényelhetik az ingyenes rágcsálóirtást. Fontos információ, hogy új doboz nem kérhető, a már előzőleg kihelyezett dobozokat töltik fel. A kérelmeket szeptember 15-ig lehet leadni a polgármesteri hivatal ügyfélirányító pultjánál.