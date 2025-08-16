52 perce
Sok kellemetlenséget okoznak ezek a veszélyes kártevők, így veszik fel a harcot ellenük Ladányon
A hívatlan, kártékony vendégek elszaporodása visszatérő problémát jelent a településen. Idén is lépnie kellett az önkormányzatnak, így veszik fel a harcot a kártevők ellen.
Az egerek és a patkányok sok bosszúságot okoznak a lakosoknak, nem beszélve arról, hogy egészségügyi veszélyforrást jelentenek. A kártevők elleni harcot az önkormányzat is segíti.
Idén is támogatják a kellemetlen kártevők elleni harcot
– Kérelem útján díjmentes rágcsálóirtást biztosít az önkormányzat a helyi ingatlantulajdonosoknak – tudtuk meg a nagyközség hivatalos közösségi oldalán megosztott felhívásból. Azok, akik Jászladányon bejelentett lakcímmel rendelkeznek a saját és a szomszédos lakatlan ingatlanon is igényelhetik az ingyenes rágcsálóirtást. Fontos információ, hogy új doboz nem kérhető, a már előzőleg kihelyezett dobozokat töltik fel. A kérelmeket szeptember 15-ig lehet leadni a polgármesteri hivatal ügyfélirányító pultjánál.
Undorító rovarok lepték el a forgalmas szolnoki utcát, szinte kerülgetni kell a randa lényeket – videóval