Közlekedés

1 órája

Ezeket az autókat kitiltották a belváros egyik legfontosabb részéről, itt már nem is parkolhatnak

Jelzés érkezett a helyiektől és a szülőktől. Ennek nyomán átépítik a szolnoki Kassai úti átkelőt.

Szoljon.hu

Bővebb információkat osztott meg a szolnoki Kodály Zoltán Általános Iskolánál lévő gyalogos átkelő felújítása kapcsán a városi közgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjának vezetője. Töreki András közölte, a környéken lakók és az iskolába járó gyermekes szülők jelzése alapján kezdeményezte a Kassai úti átkelő átépítését. Ennek nyomán az biztonságosabbá válik.

Fotó: Facebook.com / Töreki András

Mint a frakcióvezető közösségi oldalán megjelent tájékoztatójában írta, ennek előzménye volt már az is, hogy a kisteherautókat kitiltották az ottani parkolókból. Erre szerinte azért volt szükség, mert a teherautók akadályozták a kilátást, így a biztonságos átkelést.

Zöldterületet is kap a szolnoki Kassai úti átkelő

Hozzátette, a gyalogátkelőhelynél kiemelt szegélysorral határolt zöldterületeket építenek, szigetszerű biztonsági területként. Az átkelő átépítése iskolakezdésre, szeptember 1-ig befejeződik. Addig is az átkelőhelyet nem lehet használni, ezért arra kérik az ott közlekedő autósokat, hogy a munkálatok idején fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az építkezést a Városüzemeltetési Kft. munkatársai végzik.

 

