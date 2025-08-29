Végső búcsút vettek a legendától, utolsó útjára kísérték a tragikus balesetben elhunyt Kathi Bélát

Pénteken délután tartották Kathi Béla temetését. Az ország egyik legnépszerűbb és legelismertebb testépítőjét a hajdúböszörményi köztemetőben kísérték utolsó útjára. A 46 éves sportlegendát július 31-én érte tragikus kerékpárbaleset Cipruson, családi nyaralása közben.

Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben volt

Fotó: Vida Márton Péter / Haon.hu

A temetési szertartásra péntek kora délután került sor, családtagok, sporttársak és barátok egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket a testépítő előtt. A gyászolók soraiban könnyek szöktek a homályos tekintetekbe, ahogy elbúcsúztak attól az embertől, akinek élete és pályafutása mindannyiunk számára inspiráció volt.

Kathi Béla élete és pályafutása: egy sportlegenda öröksége

Kathi Béla pályafutása lenyűgöző: korábban erőemelő és fekvenyomásban is országos bajnok, később WABBA-világbajnoki cím, kétszeres Superbody abszolút győzelem, valamint Európa-bajnoki arany fémjelezte a sikerei sorát. 2010-ben speciális ruha nélkül guggolásban – 360 kilogrammal – nem hivatalos világcsúcsot is állított fel. Pályafutása során a Cutler edzőterem-hálózatot építette, és 2017-ben még visszatért a versenyszíntérre, második lett az Arnold Classic Ausztrália 100 kg feletti kategóriájában.

Szomorú hétköznap lett, az ország példaképe pénteken nyugodott örök álomba. Emléke és példaadó élete tovább él mindazokban, akik ismerték, szerették, vagy csak követőként inspirálódhattak tőle.

