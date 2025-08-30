Hangos napok jönnek, és megnövekedett forgalomterhelésre is fel kell készülni – mutatjuk hol

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár 2025. szeptember 1–5. között kutató-mentő gyakorlatot tart, amely a térségben élők számára megnövekedett hanghatással és fokozott közúti, valamint légijármű-forgalommal járhat – derül ki a hírportálunkhoz eljuttatott közleményből. Mutatjuk a katonai gyakorlat időpontjait, és az érintett útszakaszokat.

A katonai gyakorlat során kiképzési repüléseket és harcászati foglalkozásokat tartanak

Fotó: Nagy Balázs / MW Archív

A katonai gyakorlat erős hanghatással járhat

A közlemény szerint fokozott hanghatással járó kiképzési repüléseket és harcászati foglalkozásokat tartanak a Gyöngyös-Pipishegyi Repülőtér és a Mátra térségében, különösen Gyöngyös, Pásztó, Mátraszentistván, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Egerszólát és Mátrafüred környékén.

A repülések időpontjai a következők:

szeptember 1. 10:00–17:00

szeptember 2. 09:00–18:00

szeptember 3. 14:00–23:00

szeptember 4. 14:00–23:00

szeptember 5. 10:00–18:00

Katonai menetoszlopok az utakon

Katonai menetoszlopok miatt fokozott közúti forgalomra is számítani kell augusztus 31-én vasárnap, 6:00–10:00 és szeptember 6-án 12:00–16:00 között.

Az érintett útvonal: Szolnok – 442. sz. főút – 4. sz. főút Budapest felé – Tószegi leágazás – 402. sz. főút – 32. sz. főút (Abonyi út, Nagy Sándor József út) – 32. sz. főút Jászberény felé – Jászberény elkerülő – Jászárokszállás – Atkár – Gyöngyöshalász – 3. sz. főút Miskolc–Gyöngyös felé – Gyöngyös – 24. sz. főút Mátrafüred felé – Pipishegyi repülőtér.

A Magyar Honvédség hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályokat betartva a lehető legkisebb mértékben kívánja zavarni az állampolgárok nyugalmát a gyakorlat idején.