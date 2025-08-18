51 perce
A Keleti pályaudvar felé utazna? Akkor ez a változás nagyban érinti a vonatozását
Vonattal közlekedők figyelem! A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től egy hónapon át jelentősen módosul több vasúti vonal közlekedési rendje. A pályudvar bezárása az újszászi-békéscsabai vonalat is érinti.
Augusztus 25-től négy hétre teljesen lezárják a budapesti Keleti pályaudvart a pályahálózat felújítása miatt. Ez az időszak szeptember 21-ig tart, és jelentősen érinti a Szolnokról és a térségből Budapestre vonattal utazókat.
A sokakat érintő változásról a MÁV részletes tájékoztatást adott, valamint a szolnoki önkormányzat is beszámolt.
Hogyan változik a menetrend Szolnok felől?
Amint az önkormányzat oldalán olvasható: a 120a Szolnok - Újszász - Budapest vasútvonalon közlekedő vonatok a lezárás idején nem érkeznek és nem indulnak a Keletiből. A járatok más budapesti állomásokra futnak be, ahonnan a főváros különböző részei HÉV-, VOLÁN- és BKK-járatokkal továbbra is könnyen elérhetők.
Miért van szükség a Keleti pályaudvar lezárására?
A MÁV-csoport olyan munkákat végez, amelyeket csak a teljes forgalom szüneteltetése mellett lehet biztonságosan elvégezni. Ez a felújítás hosszú távon megbízhatóbb, gyorsabb vasúti közlekedést biztosít majd.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatása szerint a pályakarbantartási munkák miatt a 100 sz. [Budapest -] Szolnok - Debrecen és a 100a sz. Budapest – Cegléd - Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Részletes menetrend és eljutási információk: mavcsoport.hu/keleti
Fontos tudnivalók
- Időszak: 2025. augusztus 25. – szeptember 21.
- Érintett fővonal Szolnok felől: 120a
- Alternatív útvonalak és átszállási lehetőségek Budapesten belül több ponton biztosítottak.