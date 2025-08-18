augusztus 18., hétfő

Módosul a közlekedési rend

53 perce

A Keleti pályaudvar felé utazna? Akkor ez a változás nagyban érinti a vonatozását

Vonattal közlekedők figyelem! A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től egy hónapon át jelentősen módosul több vasúti vonal közlekedési rendje. A pályudvar bezárása az újszászi-békéscsabai vonalat is érinti.

Rimóczi Ágnes

Augusztus 25-től négy hétre teljesen lezárják a budapesti Keleti pályaudvart a pályahálózat felújítása miatt. Ez az időszak szeptember 21-ig tart, és jelentősen érinti a Szolnokról és a térségből Budapestre vonattal utazókat.

Keleti pályaudvar bezárás
A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től egy hónapon át jelentősen módosul több vasúti vonal közlekedési rendje. A pályaudvar bezárása jászkunsági vonalat is érint
Forrás: MW achív

A sokakat érintő változásról a MÁV részletes tájékoztatást adott, valamint a szolnoki önkormányzat is beszámolt.

Hogyan változik a menetrend Szolnok felől?

Amint az önkormányzat oldalán olvasható: a 120a Szolnok - Újszász - Budapest vasútvonalon közlekedő vonatok a lezárás idején nem érkeznek és nem indulnak a Keletiből. A járatok más budapesti állomásokra futnak be, ahonnan a főváros különböző részei HÉV-, VOLÁN- és BKK-járatokkal továbbra is könnyen elérhetők.

Miért van szükség a Keleti pályaudvar lezárására?

A MÁV-csoport olyan munkákat végez, amelyeket csak a teljes forgalom szüneteltetése mellett lehet biztonságosan elvégezni. Ez a felújítás hosszú távon megbízhatóbb, gyorsabb vasúti közlekedést biztosít majd.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatása szerint a pályakarbantartási munkák miatt a 100 sz. [Budapest -] Szolnok - Debrecen és a 100a sz. Budapest – Cegléd - Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Részletes menetrend és eljutási információk: mavcsoport.hu/keleti

Fontos tudnivalók

  • Időszak: 2025. augusztus 25. – szeptember 21.
  • Érintett fővonal Szolnok felől: 120a
  • Alternatív útvonalak és átszállási lehetőségek Budapesten belül több ponton biztosítottak.

 

 

