Bezár a Keleti pályaudvar

Vonatozók, figyelem! Nagy változásra kell számítani az újszászi vonalon!

Címkék#menetrend módosítás#felújítás#bezár#Keleti pályaudvar

Az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását hajtják végre Magyarország legforgalmasabb állomásán. Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar. A bezárás érinti a Szolnokról és a térségből Budapestre vonattal utazókat is.

Rimóczi Ágnes

Hétfőn kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása! Ez a Szolnokról utazókat is érintheti.

Keleti pályaudvar bezárása
A Keleti pályaudvar bezárása érinti a Szolnokról és a térségből Budapestre vonattal utazókat is
Forrás: MW Archív

Hétfőtől nem a Keleti pályaudvar a cél

Augusztus 25-én indul és négy hétig tart a felújítás a Keleti pályaudvaron. Ahogy korábban hírportálunkon is megírtuk már: ekkortól a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak.

– A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezzük meg. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni – olvasható a MÁV friss tájékoztatásában.

Az újszászi vonal járatai rövidebb úton mennek

Kiderült: a távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosított az átszállást a metróhálózatra.

– A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV buszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre négy percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el – részletezték.

Fontos, hogy ne megszokásból közlekedjünk!

A változásról Hegyi Zsolt is írt közösségi oldalán.

Kérjük, hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek! Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról

 – hangsúlyozta a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A mavcsoport.hu/keleti oldal valamennyi változással kapcsolatos információt tartalmaz, számos térkép is segíti a tájékozódást, az alternatív eljutási módok kiválasztását. Tervezhetők az utazások az online menetrendi keresőkben, az EMMA-n, a jegy.mav.hu-n, valamint a MÁV és MÁV+ applikációban is.

 

