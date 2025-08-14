augusztus 14., csütörtök

Bejelentették, miért nem gyújtják be a kemencét augusztus 20-án

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete már javában készül augusztus 20-ra. A tizennegyedik kemence ünnepe más lesz, mint korábban. Az esemény részleteiről Tóth Tibor, az egyesület elnöke közösségi oldalán osztott meg információkat.

Rendhagyó lesz ebben az évben a kemence ünnepe Jászfényszarun. A hagyománnyá vált programot ezúttal Németh Ákos pékmester nélkül rendezik meg. Jó hír azonban, hogy a résztvevők nem maradnak új kenyér és szellemi táplálék nélkül. Itt vannak a részletek a rendezvényről. 

idén rendhagyó módon zajlik a kemence ünnepel Jászfényszarun
Rendhagyó lesz idén a kemence ünnepe augusztus 20-án Jászfényszarun. Az ünnepi programot pékmester nélkül rendezik meg, de gondoskondnak róla, hogy legyen új kenyér az asztalon
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Nem maradnak új kenyér nélkül a kemence ünnepe résztvevői

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) kezdeményezésére és rendezésében, a Jászfényszaruért Alapítvány csatlakozásával idén is lesz kemence ünnepe augusztus 20-án, 16 órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán. 

– Németh Ákos pékmester családjával nyaral, szabadságra engedtük közel 10 évi munka után, így pihen majd az udvari kemence is. Bognár Zita tanítónő, gazdasági vezető, aki vizsgázott pék is, vállalta, hogy odahaza süt élesztő nélküli kovászos kenyeret, melyet kiegészítünk még házias jellegű kenyérrel – írta közösségi oldalán Tóth Tibor, a FÉBE elnöke. A szellemi táplálékról 16 és 17 óra között Szabó Krisztina énekművész, tanár növendékei gondoskodnak a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskolából. A tehetséges tanítványok több vármegyei és regionális énekverseny győztesei, helyezettjei. Beniczki János, Bátori Janka, Lénárt Petra repertoárjukban minden műfaj megtalálható. A hangosítást Hornyák Péter végzi. Az új kenyeret különböző feltétekkel kóstolhatják meg a résztvevők – olvasható a program ismertetőjében. 

 

