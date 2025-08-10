Elkezdődött az aláírásgyűjtés Kunmadarason, már a fontos dátumot is kitűzték

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a 2024. június 9-én megválasztott, október 1-jén hivatalba lépett kunmadarasi képviselő-testület idén május 29-én feloszlatta önmagát. A képviselő-testület az új testület alakuló üléséig, a polgármester pedig az új polgármester megválasztásáig látja el feladatát, gyakorolja hatáskörét.

Hamarosan új képviselő-testületet és polgármestert választanak Kunmadarason

Új képviselő-testületet és polgármestert választanak

A Helyi Választási Bizottság a jogszabályi – előírásoknak megfelelően – a helyi önkormányzati képviselők és polgármester megválasztását szeptember 21. napjára tűzte ki – tudtuk meg dr. Vincze Anita jegyzőtől, a Helyi Választási Iroda vezetőjétől.

Augusztus 2-án, szombaton elkezdődött a jelöltállításhoz szükséges ajánlások gyűjtése, melyre több mint háromezret várnak, ugyanis Kunmadaras nagyközségben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 3 879 fő (július 16.).

A képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 39, polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma pedig 117. Augusztus 7-ig az ajánlóívek kiadását 21 fő kérte képviselői-jelöltséghez, valamint 3 fő polgármester-jelöltség megszerzéséhez.