Kerékpáros akadálypálya épül a Tisza partján – ez lesz a helyszín

Címkék#fejlesztés#kerékpáros akadálypálya#sport

Új kerékpáros akadálypálya épül a Jászkunságban.

Kerékpáros akadálypálya épül a Tisza partján – ez lesz a helyszín

Épül az új kerékpáros akadálypálya Tiszafüreden

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Kerékpáros akadálypálya épül Tiszafüreden – jelentette be csütörtökön Ujvári Imre, a város polgármestere. Mint közösségi oldalán írta, az úgynevezett single trail pálya tervezett hossza 270 méter hosszú lesz, és a körpályára bevezető két vége kapcsolódik a Halas téren található kerékpárúthoz. A városvezető kiemelte, ez a típusú pálya általában erdőben található, de a lényeg a bringázás élménye, amit a kerékpárosok igényeihez és a nehézségi szinthez igazított kanyarok, hullámok és ugratók tesznek izgalmassá. Hozzátette, a fenntarthatóság jegyében a tiszafüredi akadálypálya természetes anyagokból épül.

 

