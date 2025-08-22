Kerékpáros akadálypálya épül a Tisza partján – ez lesz a helyszín

Kerékpáros akadálypálya épül Tiszafüreden – jelentette be csütörtökön Ujvári Imre, a város polgármestere. Mint közösségi oldalán írta, az úgynevezett single trail pálya tervezett hossza 270 méter hosszú lesz, és a körpályára bevezető két vége kapcsolódik a Halas téren található kerékpárúthoz. A városvezető kiemelte, ez a típusú pálya általában erdőben található, de a lényeg a bringázás élménye, amit a kerékpárosok igényeihez és a nehézségi szinthez igazított kanyarok, hullámok és ugratók tesznek izgalmassá. Hozzátette, a fenntarthatóság jegyében a tiszafüredi akadálypálya természetes anyagokból épül.