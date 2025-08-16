Szétnyílt az aszfalt, elnyeli a bicikli kerekét a hatalmas repedés Boldog és Jászfényszaru között

A hatalmas repedést a Boldog és Jászfényszaru közötti gáton futó kerékpárúton fedezte fel egy bringás, aki figyelemfelhívó szándékkal posztolta a balesetveszélyessé vált útról készült képeket a közösségi médiában. Bejegyzése a Jászfényszaruiak Facebook-csoportban is megjelent.

Balesetveszélyessé vált a Boldog és Jászfényszaru közötti gáton futó kerékpárút. Hatalmas repedést fedezett fel az úton egy bringás

Fotó: Komjáti Géza

Elképesztő fotó: kettényílt az aszfalt a kerékpárúton

A kerékpáros mindenkit figyelmeztetett a veszélyre. Azt írta, hogy nappal talán könnyebben észrevehető a repedés, de éjszaka ajánlott kerülni a felező vonalat.

– A gravel kereke simán belefért a repedésbe, itt hatalmasat lehet zakózni. Vigyázattok erre – hívta fel a figyelmet a posztoló.

Egy kommentelő szerint már két éve is olyan rés volt az úton, ami elnyelte a bringája kerekét. Volt, aki megerősítette, hogy régóta gond van a kerékpárúttal, folyamatosan javítják azt. Egy másik hozzászóló kifejtette, hogy rengeteg foltozás található az úton, főként a Hatvan felé eső részen.

– Olyan mintha a töltés, gát csúszna szét. Érdekes, hogy a lőrinci felé Petőfibányáig vezető térköves szakasz teljesen rendben van, pedig az régebbi kivitelezés – jegyezte meg.

Megkeresésünkre Zsámboki Sándor, Jászfényszaru alpolgármestere elmondta, hogy tudnak a problémáról, hiszen rendszeresen ellenőrzik a boldogi Zagyva gáton található kerékpárutat.

– Ezek a hibák viszonylag gyorsan keletkeztek. Szakemberek szerint az elmúlt időszak extrém aszálya miatt az alapvetően agyagos, vegyes szerkezetű gát , kiszárad, zsugorodik, deformálódik és ez okozza a burkolathibákat – részletezte az alpolgármester.

Hozzátette: a kommentelők megjegyezték azt is, hogy a kerékpárútra sajnos rátévednek olyan járművek is, amelyeknek nem kellene. A meggyengült állapotú gátnál már egy teherautó, vagy mezőgazdasági jármű áthaladása is nagy károkat tud okozni. Mint azt megtudtuk, a vízügy szakemberei és a műszaki ellenőr is bejárta a területet, az árajánlatok beérkezését követően két cég végzi majd el a kerékpárút javítását.