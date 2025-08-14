Martfű egy napra az ország rejtvényfejtő fővárosává vált

A keresztrejtvény nem egyszerűen egy nyugodt, otthoni kávé melletti hobbi, ez bizony egy komoly verseny forma, több évtizetedes hagyománnyal. A martfűi könyvtárban ugyanis az ország legélesebb eszű rejtvényfejtői mérték össze tudásukat a 28. Tisza Kupán. Négy kategóriában – kezdők, haladók, mesterjelöltek és mesterek – közel 170 versenyző küzdött meg az összekuszált betűkkel és fejtörő feladványokkal.

A keresztrejtvény több mint hobbi. Martfűn 170-en ültek asztalhoz, hogy összemérjék tudásukat

Fotó: Polák Boglárka / Forrás: Martfű Média

Keresztrejtvény, mint verseny

A verseny különlegessége, hogy évről évre Martfű ad otthont az eseménynek, amely az Ünnepi Napok nyitó rendezvényeként már igazi hagyománnyá vált. A verseny évről évre egyre népszerűbb, és ma már több korosztályt is megszólít: a régi, tapasztalt fejtők mellett egyre több új résztvevő érkezik. A rejtvényfejtők szívesen térnek vissza, hiszen itt vendégszerető fogadtatás, jó hangulat és minden asztalon egy-egy frissítő, agyserkentő falat várja őket.

Keresztrejtvény minden mennyiségben, a feladatok nem kímélték az agytekervényeket

Fotó: Polák Boglárka / Forrás: Martfű Média

A feladat nem csak a logikát, de a gyorsaságot is próbára tette: holtverseny esetén a beadás ideje döntött. A legjobbak érmet és könyvjutalmat vihettek haza, a többieket oklevéllel jutalmazták. Idén külön ünnepi pillanat volt, hogy köszöntötték a hamarosan 30 éves Martfűi Rejtvényfejtők Klubjának alapítóit és régi motoros tagjait – köztük azokat, akik évtizedek óta kitartóan versenyeznek.