augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füst és parázs

1 órája

Józsa Ádám egy mindig jól működő fűszerkombóról mesélt, amely a grillezésnél elengedhetetlen

Címkék#tanács#barbecue#séf

Kevés dolog hozza össze úgy az embereket, mint a tűz felett sülő finomságok illata. Egy privát séf segítségével hoztunk néhány hasznos tanácsot ahhoz, hogy a kerti sütögetés valóban felejthetetlen élményt nyújtson mindenki számára. Mutatjuk a jól bevált tippeket!

Nyitrai Fanni

A SmokeRider BBQ megálmodója, Józsa Ádám volt hírportálunk segítségére, és megosztott néhány jól bevált tippet a tökéletes kerti sütögetéshez – legyen szó grillről vagy barbecue-ról. A szakember szerint a kettő között lényeges különbség van, hiszen míg a grillezés izzó parázs felett, közvetlen hővel történik, addig a barbecue lassú, indirekt sütési technikát jelent.

Józsa Ádám privát séf tanácsai kerti sütögetéshez
Józsa Ádám tanácsaival a következő kerti sütögetés garantáltan óriási sikert arat
Fotó: Fodor Orsolya / Forrás: Józsa Ádám

Kerti sütögetés mesterfokon

Egy igazán jó, szaftos barbecue-hoz elengedhetetlen, hogy a hús viszonylag zsírosabb legyen, tehát egy sertéscomb nem feltétlenül lehet jó választás, ellenben egy tarja vagy lapocka tökéletesen működhet. Ennél a technikánál nem szokás pácolni, hanem a sütés előtt, nagyobb szemű fűszerkeverékkel ízesítik a húst. Az alap kombináció a barna cukor, só és a fűszerpaprika, amikhez még lehet számtalan vezérfűszert használni, például római köményt vagy fokhagymaport.

Grillezésnél én azt ajánlom, hogy ne az olajos pácot használják. Beszéljünk egy nagyon egyszerű alapanyagról, a csirkemellről, amihez mindenki hozzájuthat. Én azt javasolnám, hogy az olaj helyett tejbe áztassák be egy éjszakára, és ezt a tejet fűszerezzék meg. Van egy fűszerkombó, ez a só, bors, fokhagyma. Ez a három, hogyha belekerül, elrontani nem lehet. Vezérfűszerekkel lehet még kiegészíteni, aki szeretné különlegesebbé vagy csípősebbé tenni, akkor egy kis chilit hozzárak, vagy esetleg egy kis fűszerköményt, vagy bármi egyebet – tanácsolta a privát séf.

privát BBQ séf Szolnokon
A privát séf egyik alkotása
Fotó: Beküldött / Forrás: Józsa Ádám

Eszközválasztási kisokos

– Első körben, hogyha egy grillezést nézünk, egy egyszerű grillezővel is tudunk nagyon jót alkotni. Egyetlen tippet tudnék mondani, hogyha egy grillezőt választ az ember, saját tapasztalatból tudom mondani, hogy maga a széntálca az valamilyen szinten állítható legyen, vagy annak a magassága, vagy pedig magának a sütőrácsnak a magassága – mondta Józsa Ádám. Hozzátette, hogy ez a barbecue esetében már nem feltétlen igaz, és érdemesebb egy minőségi eszközt beszerezni.

Megtudhattuk, hogy a szakember nem költene például faszénbegyújtó folyadékra. Véleménye szerint az a húsnak egy furcsa ízt ad, ráadásul az illata sem a legkellemesebb. Ehelyett egy úgynevezett faszénbegyújtó kéményt javasol, ami nagyobb hipermarketek polcain is előfordulhat. 

Ha kíváncsi, milyen otthoni eszközt barkácsolt magának a szakember, és hogyan készített benne ízletes barbecue ételt, kattintson ide, és hallgassa meg legújabb podcast-adásunkat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu