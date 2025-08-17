Józsa Ádám egy mindig jól működő fűszerkombóról mesélt, amely a grillezésnél elengedhetetlen

A SmokeRider BBQ megálmodója, Józsa Ádám volt hírportálunk segítségére, és megosztott néhány jól bevált tippet a tökéletes kerti sütögetéshez – legyen szó grillről vagy barbecue-ról. A szakember szerint a kettő között lényeges különbség van, hiszen míg a grillezés izzó parázs felett, közvetlen hővel történik, addig a barbecue lassú, indirekt sütési technikát jelent.

Józsa Ádám tanácsaival a következő kerti sütögetés garantáltan óriási sikert arat

Fotó: Fodor Orsolya / Forrás: Józsa Ádám

Kerti sütögetés mesterfokon

Egy igazán jó, szaftos barbecue-hoz elengedhetetlen, hogy a hús viszonylag zsírosabb legyen, tehát egy sertéscomb nem feltétlenül lehet jó választás, ellenben egy tarja vagy lapocka tökéletesen működhet. Ennél a technikánál nem szokás pácolni, hanem a sütés előtt, nagyobb szemű fűszerkeverékkel ízesítik a húst. Az alap kombináció a barna cukor, só és a fűszerpaprika, amikhez még lehet számtalan vezérfűszert használni, például római köményt vagy fokhagymaport.

– Grillezésnél én azt ajánlom, hogy ne az olajos pácot használják. Beszéljünk egy nagyon egyszerű alapanyagról, a csirkemellről, amihez mindenki hozzájuthat. Én azt javasolnám, hogy az olaj helyett tejbe áztassák be egy éjszakára, és ezt a tejet fűszerezzék meg. Van egy fűszerkombó, ez a só, bors, fokhagyma. Ez a három, hogyha belekerül, elrontani nem lehet. Vezérfűszerekkel lehet még kiegészíteni, aki szeretné különlegesebbé vagy csípősebbé tenni, akkor egy kis chilit hozzárak, vagy esetleg egy kis fűszerköményt, vagy bármi egyebet – tanácsolta a privát séf.

A privát séf egyik alkotása

Fotó: Beküldött / Forrás: Józsa Ádám

Eszközválasztási kisokos

– Első körben, hogyha egy grillezést nézünk, egy egyszerű grillezővel is tudunk nagyon jót alkotni. Egyetlen tippet tudnék mondani, hogyha egy grillezőt választ az ember, saját tapasztalatból tudom mondani, hogy maga a széntálca az valamilyen szinten állítható legyen, vagy annak a magassága, vagy pedig magának a sütőrácsnak a magassága – mondta Józsa Ádám. Hozzátette, hogy ez a barbecue esetében már nem feltétlen igaz, és érdemesebb egy minőségi eszközt beszerezni.

Megtudhattuk, hogy a szakember nem költene például faszénbegyújtó folyadékra. Véleménye szerint az a húsnak egy furcsa ízt ad, ráadásul az illata sem a legkellemesebb. Ehelyett egy úgynevezett faszénbegyújtó kéményt javasol, ami nagyobb hipermarketek polcain is előfordulhat.