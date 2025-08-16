augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újság a fülnek

23 perce

Mitől lesz szaftos és igazán jó a hús? Józsa Ádám BBQ-séf most lerántja a leplet!

Címkék#étel#tanács#szoljon podcast#bbq#grillezés#séf

Közeledik a nemzeti ünnep, amikor a családok és baráti társaságok gyakran összegyűlnek egy jó hangulatú grillezésre. Legújabb adásunkban a szaftos húsok, aromás fűszerek és ínycsiklandó falatok kapták a főszerepet, miután egy privát BBQ-séf osztotta meg velünk legjobb tippjeit. Mutatjuk, hogyan válhat a következő kerti sütögetés felejthetetlenné!

Nyitrai Fanni

Még javában tombol a kerti sütögetések időszaka, és a nemzeti ünnep közeledtével talán még aktuálisabbá válik a grillezés és a BBQ ételek világa. Ez az az idő, amikor a füst illata betölti a nyár utolsó meleg napjait, és a parázs felett sülő húsok látványa mindenkit a kertbe csalogat. Józsa Ádám, a SmokeRider BBQ vállalkozás tulajdonosa most nemcsak bevált tippjeit, hanem személyes történeteit is megosztja a hallgatókkal, az első, kissé félresikerült sütéstől a tökélyre fejlesztett, ízekben gazdag fogásokig.

Tanácsok a kerti sütögetéshez Józsa Ádámtól.
Józsa Ádám vezette be hírportálunkat a kerti sütögetések világába
Fotó: Nyitrai Fanni

Kerti sütögetések a fókuszban, a SmokeRider BBQ segítségével

Mai adásunk vendége Józsa Ádám, Szolnok és környékének ismert privát BBQ-séfje. Számtalan rendezvényen készített már felejthetetlen fogásokat, és most betekintést ad abba, hogyan lesz a sütögetés valódi élmény.

Podcastadásunkból kiderül továbbá:

  • Hogyan csöppent bele a BBQ ételek világába? 
  • Mennyire fontos, hogy milyen árkategóriájú eszközöket használunk? 
  • Melyek azok a kellékek, amikre nem költene pénzt?
  • Milyen húsokkal, pácokkal és technikákkal érdemes kezdeni?
  • Melyek a leggyakoribb hibák?
  • Milyen kézzel készíthető eszközöket lehet könnyedén barkácsolni a sütögetéshez?

Tartson velünk, és tegye még élvezetesebbé a grillezést Ádám tanácsaival!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu