Mitől lesz szaftos és igazán jó a hús? Józsa Ádám BBQ-séf most lerántja a leplet!

Még javában tombol a kerti sütögetések időszaka, és a nemzeti ünnep közeledtével talán még aktuálisabbá válik a grillezés és a BBQ ételek világa. Ez az az idő, amikor a füst illata betölti a nyár utolsó meleg napjait, és a parázs felett sülő húsok látványa mindenkit a kertbe csalogat. Józsa Ádám, a SmokeRider BBQ vállalkozás tulajdonosa most nemcsak bevált tippjeit, hanem személyes történeteit is megosztja a hallgatókkal, az első, kissé félresikerült sütéstől a tökélyre fejlesztett, ízekben gazdag fogásokig.

Józsa Ádám vezette be hírportálunkat a kerti sütögetések világába

Fotó: Nyitrai Fanni

Kerti sütögetések a fókuszban, a SmokeRider BBQ segítségével

Mai adásunk vendége Józsa Ádám, Szolnok és környékének ismert privát BBQ-séfje. Számtalan rendezvényen készített már felejthetetlen fogásokat, és most betekintést ad abba, hogyan lesz a sütögetés valódi élmény.

Podcastadásunkból kiderül továbbá:

Hogyan csöppent bele a BBQ ételek világába?

Mennyire fontos, hogy milyen árkategóriájú eszközöket használunk?

Melyek azok a kellékek, amikre nem költene pénzt?

Milyen húsokkal, pácokkal és technikákkal érdemes kezdeni?

Melyek a leggyakoribb hibák?

Milyen kézzel készíthető eszközöket lehet könnyedén barkácsolni a sütögetéshez?

Tartson velünk, és tegye még élvezetesebbé a grillezést Ádám tanácsaival!