Mitől lesz szaftos és igazán jó a hús? Józsa Ádám BBQ-séf most lerántja a leplet!
Közeledik a nemzeti ünnep, amikor a családok és baráti társaságok gyakran összegyűlnek egy jó hangulatú grillezésre. Legújabb adásunkban a szaftos húsok, aromás fűszerek és ínycsiklandó falatok kapták a főszerepet, miután egy privát BBQ-séf osztotta meg velünk legjobb tippjeit. Mutatjuk, hogyan válhat a következő kerti sütögetés felejthetetlenné!
Még javában tombol a kerti sütögetések időszaka, és a nemzeti ünnep közeledtével talán még aktuálisabbá válik a grillezés és a BBQ ételek világa. Ez az az idő, amikor a füst illata betölti a nyár utolsó meleg napjait, és a parázs felett sülő húsok látványa mindenkit a kertbe csalogat. Józsa Ádám, a SmokeRider BBQ vállalkozás tulajdonosa most nemcsak bevált tippjeit, hanem személyes történeteit is megosztja a hallgatókkal, az első, kissé félresikerült sütéstől a tökélyre fejlesztett, ízekben gazdag fogásokig.
Kerti sütögetések a fókuszban, a SmokeRider BBQ segítségével
Mai adásunk vendége Józsa Ádám, Szolnok és környékének ismert privát BBQ-séfje. Számtalan rendezvényen készített már felejthetetlen fogásokat, és most betekintést ad abba, hogyan lesz a sütögetés valódi élmény.
Podcastadásunkból kiderül továbbá:
- Hogyan csöppent bele a BBQ ételek világába?
- Mennyire fontos, hogy milyen árkategóriájú eszközöket használunk?
- Melyek azok a kellékek, amikre nem költene pénzt?
- Milyen húsokkal, pácokkal és technikákkal érdemes kezdeni?
- Melyek a leggyakoribb hibák?
- Milyen kézzel készíthető eszközöket lehet könnyedén barkácsolni a sütögetéshez?
Tartson velünk, és tegye még élvezetesebbé a grillezést Ádám tanácsaival!
