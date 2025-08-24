Vészesen közeleg az iskolakezdés: hogyan kerüljük el, hogy gyermeke kiboruljon? Most megtudhatja!

A nyári szünetben természetes, hogy lazábbak a szabályok, tovább maradhatnak fent a gyerekek, és sokszor több idő megy el a kütyüzéssel is. Ez a szabadság azonban erősen felborítja a megszokott életritmusukat is, amihez aztán nehezebb lesz visszatérni, ha kezdődik az iskola. Hogyan segíthetjük a gyerekeinket visszarázódni a dolgos mindennapokba? Erről szól legfrissebb podcastbeszélgetésünk!

Nincs menekvés, kezdődik az iskola. Bakos-Szabó Renátával arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet visszahangoni a gyerkőcöket az iskolára

Fotó: Nagy Balázs

Kezdődik az iskola, ideje visszarendeződni – de hogyan?

Bakos-Szabó Renáta, a szolnoki Impulzus Egyesület vezetője és mentálhigiénés segítő ifjúságvédelmi felelős volt a vendégünk a Szoljon.hu podcast legújabb adásában. Arról beszélgettünk vele, hogy hogyan könnyíthetjük meg a nyári szünetbe belefeledkezett gyermekeink számára a szeptemberi iskolakezdést.

Adásunkból megtudhatja, hogy

miért rosszabb, ha mi magunk is ráfeszülünk az iskolakezdésre;

mi a legfontosabb teendőnk szülőként, ha el akarjuk kerülni a stresszes szeptembert;

hogyan alakítsunk ki közösen új szabályokat úgy, hogy az mindenkinek jó legyen;

hogyan lehetnek maguk a gyerekek a segítségünkre ebben;

és azt is, hogy hogyan kerülhetünk közelebb a gyerkőceinkhez aki már félig az online világban élnek és néha azt sem értjük, miről beszélnek?

Ha önnek van alsós, felsős, vagy akár középiskolás gyermeke és vegyes érzelmekkel várja a szeptemberi iskolakezdést, akkor hallgassa meg adásunkat, biztos, hogy talál benne hasznos tanácsot!