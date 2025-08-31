augusztus 31., vasárnap

Vannak buktatói

1 órája

Ezekre a dolgokra nagyon figyeljen, ha kisállattal kertes házat bérelne

Címkék#ingatlaniroda#kertes ház#kiadó

Albérletet keres Szolnokon? Kutyával, macskával, nagy családdal, vagy csak úgy a maga kedvére, de inkább kiadó kertes házat keres lakás helyett? Akkor fel kell készülnie, hogy ez nem lesz egyszerű. A kiadó ház Szolnokon ritka és nem is engedheti meg magának bárki.

Szoljon.hu

Ha vásárlás helyett az ingatlan bérlés a célja, és kifejezetten kertes házban szeretne élni, akkor nem lesz egyszerű dolga. A kiadó ház Szolnokon ritka és nem csak az ára magasabb, de a bérlési feltételek sem olyan egyszerűek, mint egy lakás esetén.

időjárás
Nem véletlenül kevés a kiadó ház Szolnokon
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Nincs sok kiadó ház Szolnokon

Ha az ingatlanbazar.hu oldalon a keresőt úgy állítjuk be, hogy kiadó ház Szolnok, akkor mindössze 5 darab találatot hoz ki, abból egy ráadásul kakukktojás. A négy releváns találatból a legolcsóbb 475,5 ezer forint havidíjért bérelhető, a legdrágábbért viszont több, mint a dupláját, havi 1 millió forintot kell fizetnie a bérlőnek.

Szolnok egyik ismert és népszerű ingatlanirodájának vezetőjét, Németh Ildikót kérdeztük, hogy miért is ilyen szűkös a kínálat kertes házakból a piacon.

Ennek egyszerűen a magyarázata: a befektetők, akik bérbeadási céllal vásárolnak ingatlant, akár több kisebb értékű lakást vásárolnak. Vállalkozói fejjel gondolkodva könnyebben mobilizálható tőke, piacra bocsájtva könnyebben értékesíthető a kisebb értékű lakás, mint a nagyobb értékű családi ház.

Mi a helyzet a bérleti feltételekkel – és a költségekkel?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyiben tér el egy ház bérleti szerződése egy lakáséhoz képest. Mint Németh Ildikótól megtudtuk, a feltételek között nincs jelentős eltérés, ám egy ház bérlése jóval több feladattal és kötelezettséggel jár az állagmegóvás miatt. – Családi ház esetében a  házhoz tartozó kert, udvar gondozása is a bérlő feladata. Az is tényszerű, hogy a családi házak rezsi költsége jóval magasabb a lakásokhoz képest. Így a magas bérleti díj és rezsi díj nagyon szűk körnek elérhető – emelte ki az irodavezető.

Évente egyébként 1-3 megbízást kapnak háztulajdonosoktól, így elmondható, hogy a lakások piaca mind eladásban, mind pedig bérbeadásban jobban dübörög. 

Szolnokon tehát a kiadó kertes házak száma korlátozott, a bérleti díjak pedig jellemzően a magasabb kategóriába tartoznak. Éppen ezért aki ilyen ingatlant keres, annak érdemes a fenti akadályokra előre felkészülnie.

 

 

