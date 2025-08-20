Kilencvenedik születésnap: csodálattal hallgatták az abonyi szépkorú történeteit

Tortával, virággal, emléklappal és nagy szeretettel köszöntötték a minap Kazinczy Ferencnét. Az abonyi asszony kilencvenedik születésnapját ünnepelte, köszöntői csodálattal hallgatták történeteit.

Kilencvenedik születésnap: Kazinczy Ferencné kiváló egészségnek örvend és példaértékű a szellemi frissessége

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték

Kazinczy Ferencné Pannika kilencven esztendős lett. Az abonyi hölgyet a városvezető is köszöntötte.

– Az a megtiszteltetés ért, hogy otthonában köszönthettem 90. születésnapja alkalmából Kazinczy Ferencnét, aki családja körében már az elmúlt hétvégén ünnepelt, egy fantasztikus közös kiránduláson. Nagy öröm számomra, hogy a szülinapos ilyen remek fizikai és szellemi egészségnek örvend, csodálattal hallgattam történeteit, életének epizódjait – számolt be örömmel Pető Zsolt közösségi oldalán.

Ma is aktív éltetet él az abonyi szépkorú

Abony polgármestere képeket is közzétett a különleges ünnepről. Mint írta: a szépkorút tortával, virágokkal, Orbán Viktor miniszterelnök emléklapjával és polgármesteri oklevéllel köszöntötte.

– Kazinczy Ferencnének két lánygyermeke, három unokája és négy dédunokája van. Ő egy köztiszteletben álló személy Abonyban: az Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Körének oszlopos tagja a mai napig, és az Ifjabb Drávay József Salgóbányai Ifjúsági Táborért, annak megvalósításáért is nagyon sokat tett – részletezte az ünnepelt érdemeit Pető Zsolt.

Kazinczy Ferencné egyébként augusztus 15-én töltötte be kilencvenedik életévét, káprázatos szellemi frissessége, ahogy a polgármester írta: példa lehet mindannyiunk számára.

– Ezúton kívánok Abony minden lakosa nevében további boldog, egészségben, szeretetben eltöltött éveket! Isten éltesse! – tette hozzá posztja végén Pető Zsolt polgármester.