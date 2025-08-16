augusztus 16., szombat

Kegyetlenség

1 órája

Négy édes kiskutyát dobtak ki a perzselő hőségben a vasúti sínek mellé Törökszentmiklóson – videóval

#kiskutya#kölyökkutya#állatmentés

Újabb szörnyű esetről adott hírt a miklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány. Ezúttal kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett vártak megmentőre, szerencsére még időben érkezett a segítség.

Somi Gábor Attila

Borzasztó hírről számolt be közösségi oldalán szombaton délelőtt a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány. Mint a videójukon jól látszik, egy dobozból néhány édes kölyökkutya feje kandikál ki, akiket sorsukra hagytak. A bajba jutott kiskutyák Törökszentmiklóson várták megmentőjüket.

A bajba jutott kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett, egy dobozban várták megmentőjüket.
A bajba jutott kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett, egy dobozban voltak
Illusztráció: MW-Archív / Fotó: Pozsgai Ákos 

Egy dobozban várták sorsuk alakulását a kiskutyák Törökszentmiklóson

A bejegyzésőből kiderült, hogy a kicsiket a város szélén, a vasúti sínek melletti bozótosba dobták ki, sorsukra hagyva őket. Szerencsére azonban egy, a kutyáját közelben sétáltató nő meghallotta a kölykök hangját és a segítségükre sietett. Az alapítvány bejegyzésé a kutyusok korával zárul: négy darab 7-8 hetes baba.

A poszt alatti hozzászólásoknál nem csak az elkövetőt ítélik el, hanem egy rendszerszintű problémára is rámutatnak: a felelőtlen állattartásra. Ugyanakkor sokan fejezték ki hálájukat azok felé, akik nem mennek el a bajba jutott állatok mellett, hanem segítenek nekik. 

 

