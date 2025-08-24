Rangos elismerésekkel, díjakkal ismerték el a kisújszállásiak munkáját – galériával

A kisújszállási összejövetelen köszöntőt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, ünnepi beszédet pedig Szűcs Tamás polgármester mondott.

Többen is rangos elismerést vehettek át a kisújszállási ünnepségen

Fotó: Daróczi Erzsébet

Partnertelepülésekkel ünnepeltek Kisújszálláson

A hagyományoknak megfelelően a partnertelepülési és testvérvárosi delegációik vezetőinek az új kenyér ünnepén egy-egy Kisújszálláson sütött kenyeret adott át Szűcs Tamás polgármester. Négyfaluból Géczi Gellért polgármester videó üzenetet küldött, a kenyerét dr. Kovács D. Lehel István kitüntetett vette át. Pacsér képviseletében Szabolcski Szabolcs polgármester, a szlovákiai Spisska Nová Ves (magyar nevén Igló) képviseletében Dávid Demečko alpolgármester, a kárpátaljai Szernyéről Zsidik Sándor polgármester, a lengyel testvértelepülésről, Wilamowicéből Kazimierz Cebrat polgármester vette át a kenyeret és köszöntötte a kisújszállásiakat.

Elismerést érdemeltek kimagasló munkájukért

A kisújszállási önkormányzat a város érdekében különböző területeken kiemelkedő munkát végzetteket kitüntetésben részesítette. A díjakat F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szűcs Tamás polgármester adta át, a kitüntetetteket Tatár Zoltán és Horváth Péter alpolgármesterek méltatták.

Kisújszállás Város Díszpolgára Címet vett át Nagy István Zoltán agrármérnök, Posztumusz Pro Urbe Díjat adományoztak Horváth György emeritus nagykunkapitány részére, a díjat lánya, Baloghné Horváth Judit vette át. Pro Urbe Díj elismerésben részesült dr. Kiss Attila kutatóbiológus, Pro Communitate Urbis Díjban Tatár-Balla Ágnes könyvtáros és Kovács Józsefné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, korábbi elnöke. Kisújszállás Város Sportjáért Díjat vett át Fehér Károly maratoni futó, triatlonista. Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára cím elismerést kapott Matej Barč Igló turisztikai információs központjának munkatársa, Négyfaluból dr. Kovács D. Lehel István matematikus-informatikus kutató, egyetemi adjunktus.

Köszöntötték a vármegyei díjazottakat is

Az ünnepségen köszöntötték a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat díjazottjait is: Pedagógiai Díjat kapott Szabó Lajosné nyugalmazott tagóvoda-vezető, Közművelődési Díjat Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Művészeti Díjban részesült Pintér Attila szobrászművész, Gazdasági Díj kitüntetést kapott Kittlinger Dóra, az Indián Rizs Kft. ügyvezetője, Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült Váradi Miklós rendőr alezredes, őrsparancsnok, Testnevelés és Sport Díjat kapott K. Szabó János pedagógus, Vármegyéért elismerést Nagy István Zoltán agrármérnök. Kisújszállás Város Önkormányzata „Települési Környezetért” címet kapott.

A díjátadó ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.