Augusztus végén végleg lehúzza a rolót a népszerű üzletlánc a jászkunsági településen
Végleg bezár a város egyik legismertebb boltja. A hír sokakat váratlanul ért. A kisújszállási SPAR bezárása augusztus végén válik valósággá, miután a cég eredményességi felülvizsgálata alapján nem láttak jövőt az üzlet működtetésében. A polgármester máris lépett. Új bérlő után néznek, hogy a városközpont ne maradjon bolt nélkül.
Augusztus 24-én végleg bezár a kisújszállási SPAR, erről a város polgármestere, Szűcs Tamás tájékoztatta a nyilvánosságot. Mint közösségi oldalán írta, az önkormányzat hivatalos megkeresésére a SPAR Magyarország Kft. kommunikációs vezetője adott választ a bezárás okairól.
Gazdaságossági szempontok vezettek a kisújszállási Spar bezárásához
A cég válaszában jelezte, az éves eredményességi felülvizsgálat alapján hozták meg a döntést.
„Az idei évben ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy kisújszállási üzletünk sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ezen üzletegységünk 2025.08.24-én lesz utoljára nyitva” – áll a polgármesternek küldött tájékoztatásban.
A SPAR azt is közölte, igyekeznek megoldást találni az ott dolgozó munkatársak elhelyezésére a környező üzletekben.
Szűcs Tamás hozzátette, a városvezetés azonnal lépett a bezárás hírére:
A fenti döntés ismeretében azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk más üzletláncokkal a városközpontban lévő ingatlan mielőbbi hasznosítása érdekében.
A kisújszállási üzlet bezárása nemcsak a vásárlóknak okoz nehézséget, hanem a város kereskedelmi kínálatát is szűkíti. Az önkormányzat célja, hogy minél hamarabb új, működő kereskedelmi egység nyíljon az érintett helyszínen.
