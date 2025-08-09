Augusztus végén végleg lehúzza a rolót a népszerű üzletlánc a jászkunsági településen

Augusztus 24-én végleg bezár a kisújszállási SPAR, erről a város polgármestere, Szűcs Tamás tájékoztatta a nyilvánosságot. Mint közösségi oldalán írta, az önkormányzat hivatalos megkeresésére a SPAR Magyarország Kft. kommunikációs vezetője adott választ a bezárás okairól.

Az áruházlánc vezetése szerint a kisújszállási Spar bezárásának oka a nem megfelelő eredményességi mutató

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Gazdaságossági szempontok vezettek a kisújszállási Spar bezárásához

A cég válaszában jelezte, az éves eredményességi felülvizsgálat alapján hozták meg a döntést.

„Az idei évben ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy kisújszállási üzletünk sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ezen üzletegységünk 2025.08.24-én lesz utoljára nyitva” – áll a polgármesternek küldött tájékoztatásban.

A SPAR azt is közölte, igyekeznek megoldást találni az ott dolgozó munkatársak elhelyezésére a környező üzletekben.

Szűcs Tamás hozzátette, a városvezetés azonnal lépett a bezárás hírére:

A fenti döntés ismeretében azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk más üzletláncokkal a városközpontban lévő ingatlan mielőbbi hasznosítása érdekében.

A kisújszállási üzlet bezárása nemcsak a vásárlóknak okoz nehézséget, hanem a város kereskedelmi kínálatát is szűkíti. Az önkormányzat célja, hogy minél hamarabb új, működő kereskedelmi egység nyíljon az érintett helyszínen.