Gyalog sétált be oda, ahová nemrég még csónakkal ment, megdöbbentő felfedezést tett a filmes szakember

Új film készítésébe kezdett Ljasuk Dimitry. A többek között a Tisza-tóról szóló alkotásairól is ismert filmes ezúttal nem csak a Tiszáról forgat. Új alkotásának témája, hogy hamarosan kiszáradnak a folyók, eltűnnek a vizek az országból.

Extrém alacsony vízállás a Zagyva torkolatánál, Szolnoknál, július közepén. Tapasztalható, hogy évről-évre kiszáradnak a folyók térségünkben is

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ahogyan hivatalos oldalára feltöltött videójában fogalmazott, ezen a nyáron a Maroson olyan alacsony vízállást tapasztalt, hogy gyalog sétált be egy olyan szigethez, amelyet korábban csak csónakkal lehetett megközelíteni. Mint mondta, félelmetes belegondolni, hogy folyóink szépen, lassan eltűnnek.

Úgy látja, az egyre súlyosabb aszályok, a folyók csökkenő vízhozama, az enyhe tél és a kevés csapadék együttesen óriási kihívást jelentenek. Amit nem segít, hogy mindeközben vízpazarló életmódot folytatunk.

„Vajon milyen lesz az élet a Kárpát-medencében és itthon 2050-ben? Vagy 2100-ban? Ahogy egyre kevesebb a víz, hogyan változik meg a táj, az élet, a jövő – és vele együtt mi is? Útnak indultam, hogy végigjárjam a hazai nagy folyókat, és megmutassam azt, ami lassan eltűnik előlünk, vagy legalábbis teljesen átalakul” – írta. Hozzátette, tervei szerint nem csak itthon, hanem Spanyolországban és Olaszországban is forgat majd, mivel ezen országokban már most látható, „mi várhat ránk, ha nem alkalmazkodunk időben”.